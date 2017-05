På under ett år har anonyme varslere kommet med 150 tips til Antidoping Norge. – Jeg tror det blir et nytt viktig våpen i dopingkampen fremover, sier Anders Solheim.

Han er sjef for Antidoping Norge, som i mars 2016 lanserte en anonym varslingskanal, der folk kan komme med tips uten å frykte at de skal bli «outet». Tjenesten er kryptert.

– Varslingskanal har allerede ført til konkrete dopingsaker og initiering av tester, sier Anders Solheim til VG.

– Jeg tror det blir et viktig virkemiddel for å avdekke doping.

Det har kommet tips om nesten 20 ulike idretter. Etterforskere ser nå på disse tipsene.

Det kommer frem i årsrapporten fra Antidoping Norge, som ble lagt fram fredag.

– Vi må gjøre det enkelt for dem som ønsker å snakke, og være tydelige på at vi tar vare på konfidensialitet og personvern, skriver Antidoping Norges Britha Røkenes i årsrapporten.

– Som varsler skal man føle seg trygg.

Internasjonalt har varslerne i doping vært en stor sak de siste årene, først og fremst gjennom det russiske ekteparet Julia Stepanova og Vitalij Stepanov, og den tidligere laboratoriesjefen i Moskva, Grigorij Rodtsjenkov. Alle bor nå på hemmelige steder i utlandet.

Årsrapporten fra Antidoping Norge viser at det var i alt 18 dopingsaker i Norge i fjor. Ikke minst var det tre meget høyt profilerte saker: Martin Johnsrud Sundby, Therese Johaug og Ruth Kasirye. De to siste er ikke endelig avgjort.

– Det er klart at det var et hektisk år, og disse profilerte sakene bidro til økt interesse for det vi driver med. Det har gitt vesentlig økt oppmerksomhet og årvåkenhet om dopingbestemmelsene, sier Anders Solheim til VG.

– Det viser seg blant annet ved at vi har nesten doblet nett-trafikken hos oss.

Han forteller at 15 000 norske idrettsutøvere nå har gjennomført det såkalte «ren utøver»-kurset, som det har vært mye snakk om det siste året. 6400 av disse ble gjennomført i 2016.

– Vi har også tatt flere dopingprøver enn noen gang; 3165 prøver i norsk idrett og i tillegg 2261 på oppdrag fra andre, opplyser Anders Solheim.

Styreleder Valgerd Svarstad Haugland skriver i årsrapporten at Norge fortsatt føler en forpliktelse til å bidra internasjonalt:

– Selv om overskriftene i stor grad har vært negative, er det også positive sider ved det som har skjedd. Det positive er at flere interesserer seg og blir engasjert i antidopingarbeidet. I Antidoping Norge ser vi derfor en utfordring og kjenner på en forpliktelse til å bidra enda mer i arbeidet for å utvikle det internasjonale antidopingarbeidet.