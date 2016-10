Utøveravtalen kan dempe straffen

Kommentar Therese Johaug får ikke være med på landslaget med mindre hun signerer en kontrakt om å følge legens råd. Det kan tale til hennes fordel.

Til nå har 27 utøvere testet positivt på det anabole steroidet clostebol, med et betydelig sprik i utestengelsesperioden.

Det er ekstremt vanskelig å mene noe kvalifisert om hva utfallet av saken mot Therese Johaug vil bli.

Ikke bare fordi en rekke avgjørende spørsmål er uavklarte, men også fordi ulike hensyn trekker i forskjellige retninger:

Skjerpingen av Wada-koden fra 2015 økte straffen for bruk av forbudte stoffer fra to til fire år, med muligheter for reduksjon under gitte forutsetninger.

Siden det er såpass kort tid siden regelendringen inntraff, er det ikke greit å ha en formening om hvordan tidligere avgjørelser hadde blitt om de hadde funnet sted i dag.

I verste fall vil en straff på fire års utestengelse kunne frata Johaug muligheten til å være med i OL i Sør-Korea.

Men en serie formildende omstendigheter gjør det lite sannsynlig at saken lander på dette nivået.

Ingenting tyder på at hun har handlet med fortsett eller vært grovt uaktsom, og da lander vi i spennet mellom ingenting og to år.

Når det skal vurderes hvor uaktsom hun har vært, vil den såkalte utøveravtalen til Norges Skiforbund kunne bli et viktig moment i hennes favør.

Som eksempel på hvordan det kan spille inn, kan et forhold i sakene mot Johaug og tennisstjernen Maria Sjarapova sammenlignes:

VG-KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Begge fikk det de testet positivt for av legen. Men der den russiske tennisstjernen selv har kontroll over eget støtteapparat, har den norske skiløperen vært pålagt å følge rådene til landslagslegen. Derfor kan det bli lettere for Johaug å bli sett på med milde øyne når straffen skal utmåles, enn det var for russerinnen, som fikk to års utestengelse for meldonium, en straff som senere ble redusert til 15 måneder.

Wada-koden er krystallklar på at utøverne har et objektivt ansvar for hva de får i seg, og det er ikke lov til å avtale seg bort fra reglene.

Lite tyder på at avtalen Johaug måtte signere neppe er nok til å frifinne henne, men det fremstår åpenbart at det kan spille inn i formildende retning.

Samme vei peker tilbakemeldingene fra Antidoping Norge om at små mengder harmonerer med forklaringen om bruk av leppekrem, og at hun ikke prøvde å holde bruken av Trofodermin skjult. Det er derimot vanskelig å si hvordan det vil slå ut av hun fikk stoffet av en lege, sammenlignet med sakene der foreldre er leverandører.

I skjerpende retning kan det fort tale at det, også for Therese Johaug, er et googlesøk unna å finne ut at clostebol er fy-fy, og at hun burde foretatt en egen kontroll, og ikke bare stolt på legen. Inn i bildet kommer også en rekke andre forhold, som vi ikke vet så mye om, som hvorvidt hun bare fikk tuben, eller også pakken med den tydelige advarselen.

Med alle forbehold om at mye ikke er kjent, tilsier en foreløpig analyse at det trolig vil bli sanksjonert mot Therese Johaug. Men at en eventuell utestengelse trolig heller handler om måneder enn år.