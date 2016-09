Tysk journalist: – Russland har skapt doping-krig

LITTERATURHUSET (VG) Hajo Seppelt (53) er mannen som avslørte systematisk og politisk styrt doping i Russland. Han mener russerne har gått til doping-krig mot resten av verden.

Torsdag var den tyske gravejournalisten blant paneldeltagerne da kritisk sportsjournalistikk ble debattert på Litteraturhuset i Oslo.

Seppelt mener russiske hackeres angrep på WADA-databasen i Canada er det siste eksempelet på at Russland i øyeblikket bedriver doping-krigføring.

– Russland har skapt en doping-krig, sier Hajo Seppelt til VG.

Les også: Statlig kontrollert dopingregime under Sotsji-OL

Mener russerne ignorerer fakta



Med korrupsjon og doping som ansvarsområde i den statlige tyske TV-kanalen ARD er han en av verdens mest rutinerte journalister på sitt område. Han mener myndighetene, media og menneskene i Russland har opptrådt svært kritikkverdig i etterkant av dopingavsløringene. I flere dokumentarer beviste Seppelt hvordan russerne jukset.

– Fra mitt synspunkt så har ikke Russland innrømmet at de har hatt et statlig styrt dopingsystem. De ignorerer fakta og prøver å holde tilbake sannheten. Hvis de ikke innrrømmer problemet, så ser jeg ingen mulighet for at de blir gjeninnsatt (i internasjonal idrett). Det må være en forutsetning at de innrømmer at de har et problem, sier 53-åringen.

Fått med deg denne? Varsleren Stepanov til VG: – Hjemme i Russland ler folk

Han vil kaste ut nasjonen fra internasjonal toppidrett hvis det viser seg at myndighetene er involvert i hackerangrepet mot antidopingbyrået WADA. Hackerne offentliggjorde konfidensielle opplysninger om flere amerikanske utøvere, deriblant turndronningen Simone Biles.

Les også: Biles avslører at hun har ADHD etter hackerangrep

– Hvis de fortsetter å skylde på andre, på vestlig media og WADA, eller skaper kreative konspirasjonsteorier og truer folk, og det viser seg at hackerangrepet mot WADA har tilknytning til russiske myndigheter, da må det vurderes å erklære at Russland ikke lenger konkurrerer etter WADAs spilleregler, sier Hajo Seppelt.

Vil ikke snakke om truslene



Han har selv fått trusler etter avsløringene om russisk idrett, uten at han vil gå i detaljer på alvorlighetsgraden overfor VG.

– Jeg vil ikke kommentere detaljer på det offentlig. La meg si det slik at det ikke har vært veldig hyggelig trusler, sier tyskeren, som i perioder også har fått sikkerhetsbeskyttelse.

Artikkelen fortsetter under bildet.

PANELDEBATT: Doping og kritisk sportsjournalistikk var på agendaen da Rune Andersen (fra venstre), Mads Kaggestad, Hajo Seppelt og David Epstein møttes til debatt på Litteraturhuset. Moderator var VG-kommentator Leif Welhaven (til høyre). Foto: Helge Mikalsen , VG

Den anerkjente norske dopingjegeren Rune Andersen deltok også i torsdagens debatt. Han vil ikke gå så langt som å si at det pågår en dopingkrig mellom Russland og resten av verden.

– Doping-krig og doping-krig. Det er snakk om at Russland har drevet med doping høyt oppe i systemet. Og det er det jeg tror jeg skal kalle det. Ikke en krig, sier Andersen, som i 12 år var «direktør for standardisering og harmonisering» i WADA.

Les også: Hevder russisk sportsminister skjulte dopingsak

Andersen om hackerne: – Bekymringsfullt



I 2014 ble han ansatt som internasjonal spesialrådgiver i Antidoping Norge, og han har ledet den uavhengige kommisjonen som 17. juni anbefalte å utelukke alle Russlands friidrettsutøvere fra OL i Rio.

– Hva vet du om det russiske hackerangrepet mot WADA?

– Jeg vet at det stammer fra Russland, men ikke noe mer enn akkurat det. Det har WADA fra ulike myndighetskilder som har sett på dette i Canada, der databasene ligger.

– Er det grunn til å tro at russiske myndigheter er involvert i angrepet?

– Nei, det har jeg ikke noen som helst formening om. Det må WADA svare for, og ikke jeg, svarer Andersen.

Han mener hackerangrepet er urovekkende.

– Jeg synes det er bekymringsfullt. Det rammer utøvere som har medisinske fritak som er akseptert av systemet, og det er uakseptabelt. Så er det naturligvis et angrep på WADA som institusjon for å gjøre livet vanskeligere for WADA. Kanskje fordi WADA har igangsatt undersøkelser i Russland, sier Rune Andersen.

Les også: Tour de France-vinnere rammet av WADA-hackerne