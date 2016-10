Skiskytterne skjerper rutinene etter dopingsakene

Dopingsakene i norsk langrenn har fått Norges Skiskytterforbund til å se nærmere på sine egne rutiner.

– Det som skjer i langrenn er blitt en tankevekker for vår del og også for alle andre i norsk idrett. Det er blitt en «reminder» for oss om at det er viktig med en gjennomgang av rutinene og enda viktigere at vi kontinuerlig klarer å følge opp de rutiner og prosedyrer som vi har, sier idrettsjef Morten Aa Djupvik i Norges Skiskytterforbund.

Og der har du grunnen til at landslagsutøverne både på kvinne- og herresiden har fått en oppfriskning på hvilke regler som gjelder nå som skiskytterne er samlet på treningssamling i franske Villard de Lans.

Les også: Mener noen av langrennsforbundet strakstiltak er selvfølgeligheter

– Vi har hatt en workshop med utøverne. Vi har gått gjennom ansvarsforhold og hvilke rutiner som gjelder. Dette skjer både muntlig og skriftlig. Vi skal ha en runde til med disse spørsmålene.

– Har gode rutiner



Ifølge Djupvik handler det om en bevisstgjøring av utøverne og tjener som en påminning om deres ansvar.

– Både på helsemøter og møter internt med trenere som er i helseteamet minner vi hverandre på det ansvaret vi har som ledere og trenere. Klarer vi å kvalitetssikre rutinene og følge opp kontinuerlig, skal vi komme oss gjennom dette på en god måte, sier Morten Aa Djupvik.

Han var i en årrekke hovedtrener for det norske herrelandslaget i langrenn før han ga seg våren 2011.

– Vi synes det er trist det som skjer. Men uten å virke arrogant så har vi konkludert med at vi har gode rutiner. Vår aller viktigste læring av det som har skjedd i langrennssporten er kontinuerlig oppfølgning.

Har egne leger



I skiskytterleiren har man en årlig «screening» hvor all bruk av kosttilskudd og medisiner blir registrert. I tillegg opererer man med en obligatorisk helseklarering for alle løpere som skal ut og representere Norges Skiskytterforbund.

Sett denne? Detaljene som kan avgjøre Johaugs karriere

– Vi har egne leger men de er ikke med på alt av samlinger. Men de er med basert på vår erfaring når det kan bli sykdom. Utenom det har vi nøyaktige rutiner på legekoffert og preparater som til enhver tid skal være i legekofferten, sier Djupvik.

Ola Berger er hovedlege for herreløperne, mens Petter Sørensen har ansvaret for kvinnene.