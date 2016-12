Skiftet design etter dopingavsløringene

Beholderne for å oppbevare dopingprøver får nytt design i kjølvannet av avsløringene om statlig organisert doping i Russland.

Det skjer etter at Richard McLarens rapporter i to akter har avslørt systematiske dopingen i Russland i løpet av det siste halvåret.

Der har det blitt kjent at dopingen har vært organisert fra statlig hold, og at mer enn 1000 russiske utøvere har vært involvert.

Under OL i Sochi var et av triksene for ikke å bli oppdaget å bytte ut dopingprøver.

– Ønsker alltid å være et skritt foran



«Systemet som ble benyttet i Sotsji-laboratoriet innebar å åpne beholderne med urinprøver før innholdet ble byttet ut med rent urin» het det seg i den første rapporten fra McLaren, som kom i midten av juli.

Dette skal nå bli vanskeligere.

Berlinger, det sveitsiske selskapet som produserer de små flaksene, jobber nå på spreng med å utvikle tette beholdere som skal være vanskeligere å bryte opp uten at det etterlater seg merker. Det melder nyhetsbyrået AP.

– Vi ønsker alltid å være et skritt foran de som jukser, men det går nesten ikke an å unngå et system som det russerne bygget opp, mener Hans Klaus, en talsmann for selskapet.

Navn sendt til russiske særforbund

Del to av McLaren-rapporten ble gjort kjent fredag forrige uke. AP meldte den gang at 12 russiske medaljevinnere fra Vinter-OL på hjemmebane i Sotsji var dopet.

Over 1000 idrettsnavn er blitt sendt til de særforbundene utøverne faller innenfor.

– Vi er nå i stand til å bekrefte funnene fra den første rapporten; at positive dopingprøver har blitt dekket til fra minst 2011 til Sotsji-OL i 2014 og videre etter det. Dette har vært drevet i stor skala, sa McLaren under presentasjonen av resultatene fredag.

– Jeg tror aldri vi vil få vite i hvor stort omfang dette egentlig har foregått. Jeg tror aldri vi kommer helt til bunns, sa Richard McLaren fredag.

– For hvert tiltak fra WADA kom det en motreaksjon fra russerne, la dopinggranskeren til.

