Sårkremen som felte Johaug skal ha blitt solgt med dopingvarsel

Pakningen som selges med kremen som felte Therese Johaug (28) skal være utstyrt med et tydelig varselstegn mot doping.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig.

Den norske skistjernen er tatt for bruk av et forbudt middel, og forklarer det med bruk av en krem mot plager med solbrente lepper.

– Må være blind for å ikke se det



Dagbladet har snakket med det aktuelle apoteket i Livigno. Der er svaret at pakkene med kremen Johaug skal ha brukt, alle er merket med et varsel om doping. Også i innholdsfortegnelsen står det samme forklart.

VG har også kjøpt trofodermin på to forskjellige steder i Italia i dag. Bagge stedene kostet tuben 10,50 euro og begge stedene var pakken merket med doping, mens tuben ikke var merket med doping. Og ifølge den farmasøytiske produsenten SIT, som lager Trofodermin, selges den aktuelle kremen med en tydelig merking. Det opplyser de til TV 2.

– Man vet nesten ikke hva man skal tro. Man må være blind for å ikke se det. Det er ikke mulig å ikke se det. Tar man et sånt medikament hvor det er slik merket at det kan bli en positiv dopingtest, så er det uforsiktig bruk av medikamenter. Da har du ikke sjanse til å slippe unna, sier tidligere proffysklist og antidopingforkjemper, Mads Kaggestad, til VG.

– Jeg er redd for at en så tydelig merking gjør at de ikke blir trodd. I så fall kan det føre til enda strengere straff. Da kan karrieren være ødelagt, sier nåværende TV 2-ekspert Kaggestad.



Espen Graff sier til VG at skiforbundet ennå ikke vet om Johaug fikk pakken- og tuben, og henviser til pressekonferansen tidligere i dag når han blir forelagt kritikken fra Kaggestad.



Produsenten opplyser for øvrig at det kun finnes én krempakning som er til salgs i Italia, samt en sprayvariant. Siden 2003 skal alle forparkninger ifølge TV 2 være tydelig merket med en dopingadvarsel - og det skal også finnes en tilsvarende advarsel inne i selve pakningsvedlegget som advarer om at middelet kan slå ut som doping.

Kanalen har kjøpt kremen i dag i Italia, en 30 milligrams tube. Men i sin sak melder TV 2 at de ikke kan slå fast at denne kremtuben har eksakt den samme type innpakning som den Therese Johaug nå er dopingtatt etter å ha brukt».

Kremen fikk hun utlevert av landslagslege Fredrik S. Bendiksen, som reiste ned til Livigno da langrennslandslaget kom dit i august. I den norske legekofferten fantes det ikke legemidler til å behandle sårene Johaug hadde, og han valgte derfor å oppsøke det lokale apoteket i Livigno.

– Jeg kan ikke erindre at jeg så et slikt trafikkskilt på den pakken jeg fikk utlevert. Jeg kan ikke erindre at dette sto verken på pappkartongen eller på selve tuben, sa lege Fredrik S. Bendiksen på dagens pressekonferanse.

Gråtende Johaug: – Jeg har null skyld i denne saken

VG har kjøpt en Trofomedrin-pakke- og salve i butikken i Italia i dag. Foto: Frode Holst, VG

Etter at legen hadde forklart sin versjon av Johaug-saken i dag, ble det åpnet for spørsmål fra salen. Der viste TV 2 fram et bilde.

Kanalen hadde besøkt et italiensk apotek, og kjøpt en slik krem som Johaug brukte. Pakningen var stemplet med en stor rød sirkel, med en rød strek over ordet «doping». Under pressekonferansen fikk Bendiksen se bildet på reporterens telefon.

Etter å ha kikket på bildet og zoomet inn, sa han følgende:

– Jeg kan ikke erindre at jeg så et slikt trafikkskilt på den pakken som jeg fikk utlevert. Jeg kan ikke huske at dette sto verken utenpå pakningen eller på selve tuben, sier legen.

Det verserer bilder av selve tuben med et liknende dopingsymbol på nettet, men produsenten forteller til TV 2 at selve tuben ikke er merket. VG har også snakket med to forskjellige personer i Italia som har kjøpt middelet i dag, og som forteller at tuben ikke er merket.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff sørget for at pressekonferansen gikk videre.

GRÅTENDE: Therese Johaug fortalte om en tøff periode da hun møtte pressen i dag. Foto: Terje Bringedal , VG

Lave verdier



Antidoping Norge holdt en pressekonferanse i kjølvannet av seansen med Skiforbundet. De sier verdiene som er funnet i Johaugs prøve er lave, og forenlige med krem.

– Det er lite som tyder på at dette skal ha prestasjonsfremmende effekter, sier medisinsk sjef i Antidoping Norge, Per Vik Johansen.

Representantene fra Antidoping Norge fikk spørsmål om merkingen av pakningen.

– Dette er en av de tingene som er viktig for oss å finne ut av for å vurdere en eventuell aktsomhet. Mer enn det kan vi ikke kommentere, sier leder for kontroll og påtale, Britha Røkenes.

Svensken som beskyldte Johaug for doping: – Hva var det jeg sa?

Der kjøpte han to kremer - den ene, som Johaug prøvde først, hadde ingen virkning. Dermed prøvde hun krem nummer to, etter først å ha spurt lege Bendiksen om den innholdt noen stoffer som står på antidopinglisten.

Pappa Johaug: – Håper rettferdigheten seirer

Det store marerittet



Selv tok lege Bendiksen på seg all skyld for situasjonen som nå har oppstått, og varslet at han trekker seg som landslagslege.

Bendiksen forteller at han leste på pakningen da han kjøpte Trofodermin, men at han ikke leste selve pakningsvedlegget. Han forteller at det dreier seg om en tube med 30 milligram av kremen som inneholder det forbudte stoffet, og anslår at Johaug totalt brukte rundt 3,5 milligram av dette under behandlingen, som strakk seg over en tidagersperiode.

– Det er veldig sjelden - veldig sjelden - at vi må ut på apoteket og handle. Og i de fleste tilfeller er det medisiner som også finnes i Norge, sier Bendiksen.

Bakgrunn: Dette er stoffet Johaug ble tatt for