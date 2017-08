Vektløfter Ruth Kasirye (35) ble i sommer dømt til to års utestengelse for brudd på dopingreglene. Hun anket dommen, men den er nå trukket.

Det bekrefter Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen, overfor VG.

– Hun orker ikke å gå videre. Det er veldig tungt å gå gjennom en slik prosess, sier Johnsen, som jobber i Bull & Co Advokatfirma.

I Norge har det rullet to dopingsaker det siste året. Therese Johaug ble nylig dømt til 18 års utestengelse i Idrettens Voldgiftsrett (CAS), men i skyggen av langrennsløperen har Ruth Kasirye kjempet samme kamp.

I april 2016 ble det kjent at Kasirye hadde testet positivt på meldonium. Vektløfteren hevder at hun fikk det forbudte stoffet i seg da hun var innlagt med et akutt malariaanfall i fødelandet Uganda i årsskiftet 2015–2016. Hun skal ha fått seg i stoffet gjennom en medisin mot muskel- og leddsmerter i tilknytning til malariaanfallet.

Meldonium ble satt på WADAs liste over forbudte stoffer først fra 1. januar 2016. Kasirye sier at hun ikke var klar over hun hadde fått en medisin fra sykehuset, som inneholdt det aktuelle stoffet.

Krevde frifinnelse

I juni i 2017 – 473 dager etter at hun avla den positive dopingprøven – fikk Kasirye avgjørelsen fra Domsutvalget i Norges idrettsforbund (NIF). Vektløfteren og hennes advokat kjempet for frifinnelse, men Kasirye ble dømt til to års utestengelse.

Kasiryes advokat krevde frifinnelse fordi de mente hun var i en akutt nødssituasjon da hun inntok den skjebnesvangre medisinen i Uganda.

– Da trenger man ikke søke medisinsk fritak før man eventuelt avlegger en positiv prøve. Kasirye søkte fritak da hun ble klar over den positive prøven. Kjernen i saken er at Antidoping Norge mener at hun må ha tatt meldonium også etter den akutte nødssituasjonen, men vi er ikke enige i det, sa Morten Justad Johnsen til VG før høringen med NIFs domsutvalg.

La vektstangen på hylla

Dette er meldonium: * Meldonium (mildronate) ble satt på dopinglisten fra 1. januar 2016 på grunn av bevis for/kunnskap om at dette stoffet var i bruk blant utøvere med hensikt å øke prestasjonsnivået. * Meldonium er brukt ved angina pectoris og hjerteinfarkt, der det er redusert blodtilførsel til hjertet. * Preparatet er ikke registrert i Norge. Det produseres i Latvia, og brukes blant annet i Russland og de baltiske statene. * Det var i fjor 514 positive dopingprøver på meldonium. Bare 11 av disse ble suspendert, inkludert Maria Sjarapova.

Kasirye anket dommen, og saken var ventet å komme opp i appellutvalget til Norges idrettsforbund i løpet av høsten. Men anken ble altså trukket.

Advokaten sier at Kasirye, til tross for nederlaget, er glad for at hun ble trodd på at hun ikke inntok stoffet for å jukse, men i medisinsk øyemed, og at straffen ble derfor ble redusert fra fire til to år.

– Jeg blir aldri den samme personen, har Tønsberg-kvinnen tidligere sagt til VG.

Kasirye ga seg som toppidrettsutøver under dopingsakens gang. Hun kom til Norge i 1998 og har norsk rekord i rykk, støt og sammenlagt i tre ulike vektklasser. Hun har sølv fra EM i rykk og sammenlagt fra 2009 og en syvendeplass i 2008-OL som sin sterkeste meritter. Hun var også flaggbærer for Norge i nevnte OL.