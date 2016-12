Russland benekter doping-erkjennelse

Russlands antidopingmyndigheter sier det ikke stemmer at de har innrømmet at det har vært systematisk doping blant landets idrettsutøvere.

Ifølge nyhetsbyrået DPA mener Russlands antidopingbyrå (Rusada) at deres fungerende sjef, Anna Antseliovitsj, er blitt feilsitert i The New York Times og at uttalelsen er blitt tatt ut av sin sammenheng.

Avisen siterer Antseliovitsj med følgende uttalelse i onsdagens utgave: «Det var en institusjonell sammensvergelse».

I artikkelen presiserer hun at det ikke er noe som tyder på at dopingprogrammet var statlig styrt.

En talsperson for Kreml sier at han ikke tror intervjuet er hovedkilden for uttalelsene. Han legger til at Russland kategorisk benekter alle dopinganklager som blir gjengitt i saken til The New York Times.

Innrømmelsen kommer drøyt tre uker etter at den endelige McLaren-rapporten ble offentliggjort. Der kom det fram flere detaljer om massivt bruk av doping innen russisk idrett mellom 2011 og 2015.

Rapporten konkluderte med at flere enn 1000 russiske utøvere spredt over 30 ulike idretter deltok i et systematisk dopingprogram. Flere medaljevinnere i London- og Sotsji-OL er blant de omtalte.

Etterforskes

Russland var arrangør av vinterlekene i Sotsji i 2014. Ifølge McLaren-kommisjonen hjalp den russiske sikkerhetstjenesten (FSB) til med å manipulere og bytte ut prøveresultater.

Richards McLaren og hans etterforskere har funnet ut at 28 av de 95 prøvene som er undersøkt, hadde tegn av «manipulasjon».

De 28 prøvene skal analyseres på nytt i antidopinglaboratoriet i Lausanne. IOC-president Thomas Bach har også opplyst at eksperter skal analysere prøver fra russiske utøvere fra både Sotsji-OL og sommer-OL i London i 2012 på nytt.

Russlands president Vladimir Putin medga i sin juletale 23. desember at landet har et dopingproblem. Han lovet at alle dopingtilfellene skal etterforskes.

Putin ga tidligere i år veteranen Vitalij Smirnov i oppdrag å reformere den russiske idretten.

– Som tidligere idrettsminister og leder av den russiske olympiske komité kan jeg si at vi har gjort feil, sier Smirnov før han legger til:

– Russland har aldri fått de mulighetene som andre land har fått. Følelsen i Russland er at vi aldri har fått en sjanse, sier han.

Smirnov mener russerne blir forskjellsbehandlet. Han hevder vestlige idrettsutøvere slipper lettere unna og får medisinske unntak som gir dem lov til å bruke forbudte stoffer.

Suspensjoner

Tidligere i år ble russiske friidrettsutøvere utestengt fra Rio-OL etter dopingavsløringer. Den siste tiden har også vinteridretten tatt grep. Det internasjonale skiforbundet (FIS) har suspendert seks langrennsutøvere.

Det er bekreftet at tre av dem er Aleksander Legkov, Jevgenij Belov og Julia Ivanova. Ifølge det franske nettstedet ski-nordique.net utgjør Maksim Vylegzjanin, Aleksej Petukhov og Jevgenia Sjapovalova de tre andre.

Tirsdag ble det klart at ingen av de seks er på Russlands lag til Tour de Ski.

Russland har også mistet flere idrettsarrangement og mesterskap. I forrige uke ble Russlands skiskytterforbund presset til å gi fra seg vinterens verdenscuprenn i Tjumen. Landet skal heller ikke være vertskap for skiskytternes junior- og ungdoms-EM som opprinnelig skulle gå i Ostrov.