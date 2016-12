Russisk politi: Varsler ga utøverne doping under dekke av at det var vitaminer

Russisk politi mener at den tidligere sjefen for Moskvas doping-laboratorium ga idrettstoppene doping – under dekke av at det skulle være vitaminer.

Det kom frem i byretten i Moskva fredag.

Grigorij Rodtsjenkov er den tidligere lederen for dopinglaboratoriet i Moskva. Han bor nå i USA. McLaren-rapporten støtter seg trolig i stor grad til de forklaringene han har gitt.

I Russland blir Grigorij Rodtsjenkov fremstilt som en forræder. I vesten hylles han som en varsler som har avslørt systematisk russisk doping.

– Rodtsjenkov ga utøverne ulovlige midler under dekke av at det skulle være vitaminer. Som følge av det ble de utestengt, sa en etterforsker i retten fredag.

Den tidligere laboratorie-sjefen er tiltalt for å ha misbrukt makt, og rettssaken startet altså fredag, uten at han var til stede selv.

Retten i Moskva opphevet fredag en tidligere avgjørelse om at huset og annen eiendom som tilhører Rodtsjenkov i Russland, skal konfiskeres.

Det kom også fram at kona og datteren fortsatt befinner seg i Moskva.

– Jeg vet ikke om mannen sin solgte ulovlige preparater til idrettsutøvere eller trenere, sa Veronika Rodtsjenkova, som var innkalt som vitne etter at Rodtsjenkov er beskyldt for å ha solgt dopingmidler og skaffet seg bi-inntekter på den måten.

– Det var i hvert fall ingen som kom hjem til ham, sa hun.

Det kom også fram i retten fredag at de russiske etterforskerne har bedt USA om å få avhøre Rodtsjenkov, men at de foreløpig ikke har fått noe svar fra amerikanerne.

Det er mange saker om den tidligere laboratorie-sjefen i russiske medier om dagen – etter at McLaren-rapporten for ei uke siden konkluderte med at over 1000 russiske idrettstopper har vært involvert i et statlig støttet dopingsystem.

– Grigorij Rodtsjenkov kommer i lang tid til å bli husket som en forræder, skriver kommentatoren Oleg Sjamonaev i sportsavisen Sport Ekspress.

Han går så langt som å sammenligne Rodtsjenkov med dem som deserterte fra den røde armé under den andre verdenskrig. De ble som kjent skutt.

Alt tyder på at Rodtsjenkov er den viktigste kilden for McLaren-rapporten.