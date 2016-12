Russerne skuffet over dop-rapport: Setter sin lit til Trump

Russerne mener at det ligger politikk bak den nye doping-rapporten.

Nestlederen i parlamentet setter nå sin lit til den nye amerikanske presidenten, Donald Trump.

– Som ventet kom det ingen beviser, bare en ny strøm av løgn og grunnløse beskyldninger, sier Igor Lebedev til nyhetsbyrået R-sport.

McLaren-rapporten, del 2: * Over 1000 russiske utøvere innen sommer- og vinteridretter, samt paralympiske grener, skal ha vært med i den systematiske manipulasjonen av dopingprøver. * Det nevnes i rapporten at det konkret skal handle om 95 vinterutøvere. * Prøvene til to kvinnelige ishockeyspillere i Sotsji-OL inneholdt mannlig DNA og var altså manipulert. * Prøvene til to OL-vinnere (med til sammen fire gull) og en kvinnelig sølvvinner fra Sotsji-OL har blitt manipulert. De inneholdt saltnivåer som beskrives som fysiologisk umulige.

– Dette viser at de ikke har noen beviser. Tro meg, hvis de hadde hatt det, ville dette ha blitt tatt mer alvorlig. Men dette har politiske undertoner, og vi håper alle russere at vår favoritt Mr. Trump vil sette en stopper for dette, sier Lebedev, som er sønn av ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij og leder for partiet LDPRs gruppe i parlamentet.

Lederen i sportskomiteen i parlamentet, Dmitrij Svisjtsjev, sier omtrent det samme:

– Dette var hva vi ventet. Det er ikke noe nytt, bortsett fra tomme beskyldninger mot oss. Hvis du er russisk, vil du bli anklaget for hver eneste synd, fastslår han overfor RIA Novosti.

Skipresident Jelena Välbe har også kommentert den andre delen av McLaren-rapporten:

– Jeg tror alle skjønner at han ikke har noe å fare med. Hverken han eller noen andre. Angivelig skal de ha gjennomført en etterforskning ... Hvis det blir åpnet prøver, så ønsker vi å være til stede, sier Jelena Välbe ifølge sports.ru.

– Jeg vet bare at det ikke er noe å finne hos oss i langrenn.

Richard McLaren presenterte fredag andre del av sin rapport om doping i Russland. Der fastslo han at over 1000 utøvere har vært med i en statlig organisert, systematisk doping. Han hevdet også at det har vært dekkoperasjoner som har gjort at positive dopingprøver ikke har blitt kjent. Dette skal ifølge McLaren ha pågått i årevis og i et omfang «vi aldri tidligere har sett».

Kanadieren fortalte at han får hatbrev fra Russland, men at han ikke føler noen fare for seg selv.

– Jeg vil legge til at russerne har gjort en rekke tiltak siden den første rapporten vår kom i sommer, sier McLaren på pressekonferansen.

– Det er mulig at lignende ting foregår i andre land, men min jobb har vært å konsentrere meg om Russland.

IOC (den internasjonale olympiske komité) har foreløpig ikke kommet med noen reaksjon på McLaren-rapporten del 2. Det har heller ikke FIFA (det internasjonale fotballforbundet). Det store spørsmålet verden stiller seg er om doping-rapporten får noen konsekvenser for Russlands deltagelse i vinter-OL i 2018 og for arrangementet av fotball-VM senere samme år, som går nettopp i Russland.

Tidligere president i den russiske OL-komiteen Leonid Tjagatjev mener at det kan bli problemer med deltagelsen i Pyeongchang- OL:

– McLaren-rapporten baserer seg utelukkende på opplysningene fra Rodtsjenkov (den tidligere lederen for dopinglaboratoriet i Moskva). Ingenting er forandret. Her er det ikke noe nytt. Derfor kan det bli trøbbel med vår deltagelse i 2018-OL.

Rune Andersen, tidligere WADA-direktør og nå spesialrådgiver for Antidoping Norge, sier dette om McLaren-rapporten:

– Jeg ønsker å berømme arbeidet som har blitt gjort, både av professor McLaren som har ledet etterforskningen, og av WADA som har tatt initiativ til den. Rapporten understreker konklusjonene fra den første etterforskningen, samtidig som den på en enda grundigere og nyansert måte viser omfanget av jukset som har foregått i russisk idrett, sier Andersen i en pressemelding.