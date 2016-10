Olympiatoppens sjefslege: Vil lære av Sverige

Olympiatoppens sjefslege, Roald Bahr, lover at norsk toppidrett skal rydde opp på samme grundige vis som etter dopingskandalene for 16 år siden - og at de vil lære av Sverige.

– Vi vil gjøre en øvelse tilsvarende den vi gjorde etter Sydney-OL 2000, sier Roald Bahr til VG.

Olympiatoppens sjefslege viser til skandalen for 16 år siden når han nå gir klart uttrykk for at norsk toppidrett i kjølvannet av Martin Johnsrud Sundbys bruk av astmamedisin og Therese Johaugs bruk av sårsalve - og langrennsstjernenes brudd på dopingreglene - vil granske rutinene knyttet til antidoping.

RYDDEGUTT: Olympiatoppens sjefslege, Roald Bahr, påpeker at toppidrettsorganet har vært «heldige og flinke» - uten positive saker på 16 år - for så å få to «rett i fleisen.» Foto: Jan Petter Lynau , VG

Da testet vektløfter Stian Grimseth positivt for doping rett før han skulle delta i OL år 2000. Bryteren Fritz Aanes fikk beskjed om at han hadde gjort det rett etter sin 4. plass i samme OL.

Begge hadde fått i seg ulovlige stoffer etter bruk av kosttilskudd, viste det seg.

Ja til svenskehjelp



– Da ble det gjort en grundig jobb med hensyn til bruk av kosttilkudd og medisinering. Ekstern ekspertise (Det Norske Veritas) ble hentet inn. Det vil vi også gjøre nå.

– Vi skal være særdeles ydmyke over det som har skjedd. Samtidig skal vi beholde roen og gjøre dette ordentlig og grundig, sier Olympiatoppens sjefslege.

– Det vil være galt å iverksette ting i hui og hast, tilføyer han.

Holdt antidoping -kurs sist tirsdag Olympiatoppens sjefslege, Roald Bahr, opplyser følgende: Olympiatoppen holdt tirsdag – «før vi visste om saken» - kurs for et samlet helseteam (OLT) med Antidoping Norge til stede, der ett tema var antidoping, astmabehandling og medisinering. Olympiatoppen praktiserer ingen pålegg overfor særforbundene når det gjelder rapportering knyttet til antidoping. Det fins ingen rutiner «nedskrevet på et papir» for hva landslagsleger skal gjøre på reiser. Olympiatoppens leger har ifølge sjefslege Roald Bahr «med oss alle» medsiner de regner med å få bruk for, og kjøper ikke medisiner på apotek i utlandet. I forbindelse med OL og andre mesterskap i IOC-regi har OLTs leger tilgang til et godt utrustet apotek som er kvalitetssikret av IOC.

Han sier at «innspillene» fra astmautvalget (Johnsrud Sundby-saken) vil være viktig i denne sammenheng. Det vil også det Domsutvalget kommer til å gjøre i Johaug-saken være.

Roald Bahr vil også takke ja til råd og eksperthjelp fra Sveriges olympiske komite (SOK). Det svenske toppidrettsorganets sjefslege, Bo Berglund, sier nemlig til VG at han gjerne vil hjelpe norsk idrett med å få på plass et antidoping-system likt det de har.

– Leser ikke WADA-reglene



Bo Berglund mener det holder høyere nivå og er sikrere enn det norsk toppidrett har.

Han hevder at «risikoen» for en Johaug-sak er «betydelig lavere» med det svenske antidopingsystemet enn slik det praktiseres i Norge.

– Norsk langrenn står mitt hjerte nær. Men det har skjedd to store feil. Norge har verdens beste langrennslandslag, men har åpenbart leger som ikke leser WADAs regler, sier Bo Berglund med henvisning til verdens antidopingbyrå (WADA).

På spørsmål hva han legger i det, svarer han at det i WADA-reglene «står eksakt hvor mye salbutamol man kan ta inn», med tanke på Johnsrud Sundby-saken.

– Kunne en svensk lege ha gått inn på et italiensk apotek og kjøpt to sårsalver (til en utøver)?

– Det er helt uakseptabelt. Menneskelige feil kan skje. Men det svenske skilandslagets lege er en del av SOK (Sverige olympiske komite). Hvis han hadde gjort det, ville han ringt og diskutert det med meg eller noen andre leger, svarer Bo Berglund.

Sveriges Johaug-sak



Han forteller at SOKs nye system er bygd opp etter modell av den som praktiseres i Sveriges offentlige helse og sykehusvesen. Med doble sikkerhetsnivåer, som han uttrykker det - og slik han mener norsk toppidretts antidopingsystem burde vært organisert.

RYDDEGUTT: Bo Berglund er ansvarlig for at toppidretten i Sverige etterlever systemet som ble etablert etter svenskenes Johaug-skandale i Sotsji-OL for snart tre år siden. Foto: , Sveriges olympiske komite.

– Alt skal være skriftelig og transparent. Norske sykehusmyndigheter skal kunne gå inn og si at dette er bra, og dette er ikke bra. Norske Olympiatoppen må granske hele organisasjonen og se på «hva kan vi lære, hva kan vi gjøre bedre, og svakheter i systemet», forklarer Bo Berglund.

– Vi kan gjerne gå inn i en uavhengig komité i Norge, tilføyer sjefslegen for svensk toppidrett.

– Det er absolutt aktuelt. Vi kan lære av det svenskene har gort etter sin fadese, når vi står i vår egen fadese, sier Olympiatoppens sjefslege, Roald Bahr.

Bo Berglunds Sveriges olympiske komite gjorde det - gransket seg selv - etter sin Johaug-skandale i Sotsji-OL.

Den svenske NHL-stjernen i ishockey, Nicklas Bäckström (28), testet positivt etter å ha brukt allergimedisin kjøpt i USA. Det inneholdt forbudte pseudoefedrin. Bäckström fikk ikke spille OL-finalen mot Canada, som Sverige tapte, og den svenske sjefslegen, Björn Waldebäck, måtte gå av.

– Feil som ikke skal skje



Det førte til det Olympiatoppens sjefslege planlegger å gjøre nå.

Bo Berglund, som hadde vært Sveriges sjefslege fra 1996 til London-OL 2012, ble tilbakekalt fra sin pensjonistilværelse for å være sjef for oppryddingen.

– Arbeidet etter det som skjedde var omfattende. Endringene ga oss et sikrere system for å unngå «mistaksdoping» i forbindelse med kosttilskudd og legemidler. Det gjelder ikke bare legene, men også utdanning av utøvere og lederne, sier det svenske skiforbundets langrennslege - og SOK-lege - Per Andersson til VG.

– Vi har en rutine som tilsier at vi aldri skal handle medisiner i et annet land, hvis vi ikke er helt sikre på at de er innefor reglene når det gjelder antidoping, sier han.

Sveriges langrennslege sier at han ble overrasket og så lei seg da han fikk høre om «feilen som ikke skal skje», begått av hans «dyktige kollega» Fredrik Bendiksen.

– Det er helt uakseptabelt at vi har fått enda en dopingsak i langrenn, sier Per Andersson i Sveriges olympiske komité og Sveriges skiforbund.