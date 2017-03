Nytt Koss-prosjekt: Skal hjelpe dopingvarslere

LAUSANNE (VG) Johann Olav Koss (48) forbereder seg på store forandringer i eget liv de neste årene.

Arbeidet i Right to Play er trappet ned. Nå er skøytehelten fra Lillehammer-OL i gang med et nytt prosjekt: Varslere i dopingsaker trenger hjelp.

Det har Johann Olav Koss og organisasjonen «Fair Sport» tenkt til å gi dem.

– Jeg tenker mye på Betsy Andreu og de ti andre som forsøkte å varsle om Lance Armstrong. Om noen hadde hørt på henne på 90-tallet, så hadde kanskje sykkelhistorien vært helt annerledes, sier 48-åringen.

Han møtte VG til frokost på et hotell i Lausanne denne uken. Koss hadde reist til Sveits for å prate om «Fair Sport» på en stor Wada-konferanse. I fjor sommer ble han kontaktet av folk i sitt eget nettverk som ba ham opprette en organisasjon som skal hjelpe varslere i dopingsaker.

Det russiske ekteparet Julia og Vitalij Stepanov hadde avslørt omfattende juks i hjemlandet, og samtidig åpnet manges øyne. De to måtte rømme fra Russland etter avsløringene.

– Det er spesielt å være varsler. Man havner i et moralsk dilemma om man skal si fra eller ikke. Det er vanskelig for mange, men organisasjonen vår skal ta vare på dem, sier Koss.

SPISTE MIDDAG MED VG: Johann Olav Koss i Sveits. Foto: , Anders K. Christiansen, VG

Hvordan? 48-åringen lener seg tilbake i frokostsalen på hotellet og gestikulerer med armene idet han trekker frem fire konkrete punkter:

• Juridisk bistand: Fair Sport samarbeider med advokatselskaper som vil støtte arbeidet og gi råd til dem som tar kontakt.

• Økonomisk støtte: Ekteparet Stepanov er eksempler på dem som har fått hjelp til å etablere seg på nytt.

• Mediestrategi: Fair Sport vil fremheve viktigheten av varsling, og at det er positivt for ren idrett. Å få media til å forstå situasjonen og det som skjer, er viktig.

• Coaching: Planlegging av hva som skjer i etterkant av varslingen, og veien videre i livet.

– Antidopingmyndighetene kan kontakte oss og be om hjelp om de har blitt kontaktet av en varsler. Alternativt kan varsleren kontakte antidopingorganisasjonene når vi har klargjort dem for det, sier Koss.

– Og da får de med seg en advokat, slik at de ikke står alene mot et stort særforbund internasjonalt?

– Amen, sier Koss raskt fra andre enden av bordet.

Han bruker ofte det ordet for å signalisere «Nettopp, helt enig».

– Hva tenker du om «omertaen» – taushetskulturen – som eksisterer i idretten?

– Den er ikke unik. I næringslivet er situasjonen ganske lik: Om man har et miljø der folk ikke følger reglene, så er det ofte folk som vet om det, men som ikke tør å si fra. Det er akkurat som i idretten. Det finnes mye kunnskap rundt dette, og vi bygger opp et nettverk med kompetanse, sier Koss.

Nordmannen vil ikke umiddelbart kalle «Fair Sport» for et hjertebarn. Foreldre har gjerne én favoritt, og noen stebarn i tillegg, spøker skøytehelten fra 1994. «Right to Play» er i så måtte favoritten til Koss.

VENTER BARN NUMMER FIRE: Her er Koss og kona Jennifer Lee Koss under Idrettsgallaen i 2011. Nå venter paret barn nummer fire i juni. Foto: Aleksander Andersen , NTB scanpix

Hans egen rolle i organisasjonen er likevel trappet dramatisk ned de siste par årene. En ny daglig leder har tatt over driften. Det frigjør tid for Johann Olav Koss.

På spørsmål om han befinner seg i et stadium av livet der det vil komme store forandringer, nikker han bekreftende.

Koss er 48 år gammel. Han har bodd 22 år i utlandet. Nå leker han med tanken om å flytte tilbake til Norge.

– Vi har iallfall snakket om det hjemme. Det er nok derfor kona mi ble gravid, spøker Koss.

Fra før har han barna Aksel (6), Annabelle (4) og Andreas (2) hjemme i Toronto i Canada. I juni venter barn nummer fire med kona Jennifer Lee Koss.

Men innimellom latteren er Johann Olav Koss alvorlig: Han savner Norge nå, og vil tilbringe mer tid i hjemlandet fremover. Den forestående fødselen utsetter permanent flytting allerede i 2017 – men ikke på sikt.

– Jeg har en drøm om å komme hjem. Jeg tror det er fantastisk for barn å vokse opp i Norge. Men det er mye som må på plass. Hva skal jeg gjøre i fremtiden? «Fair Sport» er ikke en jobb, men frivillig arbeid. Jeg ser etter andre spennende utfordringer, sier han.

– Hva trekker deg mot Norge igjen?

– Det viktigste er familie og venner. Jeg har bodd mange år i utlandet, og det du alltid savner er følelsen av at «det er her du hører til». Jeg føler meg hjemme i Toronto, så har jeg ikke familiebiten der.

Koss fortsetter. Måten norsk barneidrett er organisert på spiller også inn, sier han. Alle kan bli med i et idrettslag. Han liker det sånn.

– Punkt tre: Naturen. Canada er fantastisk, men Toronto er betong. Det er flatt som en pannekake. Jeg digger fjell og muligheten til å gå «rett ut». I tillegg skjer det mye spennende i Norge i forbindelse med teknologi og utvikling. Jeg er en del av det miljøet i Toronto, og det er spennende, sier Koss.

Men først skal han altså få Fair Sport opp og gå. Ifølge New York Times håper organisasjonen, som har adresse i New York og London, å samle inn mellom 26 og 42 millioner kroner i år. Koss toner ned viktigheten av tallene. Man vet jo ikke helt hva man går til, forteller han VG i Sveits.

– Hva er status i kampen mot doping i 2017?

– Jeg tror det er veldig vanskelig å jukse. Man har kommet utrolig mye lenger. Men at det jukses, er det ingen tvil om. Det blir likevel veldig sofistikert. Det er ikke bare å gå på et treningsstudio, få litt steroider og tro at man blir god.

– Men en syklist som Michael Rasmussen tok opp mot ti forbudte stoffer over en periode på 13 år uten å teste positivt én gang?

– Men han ble tatt, kontrer Koss.

– Ja, for brudd på meldeplikten…?

– Amen, sier Koss igjen, før han fortsetter:

– Blodpasset har blitt sofistikert. Om man tar mikrodoser skal man være smart for å slippe unna. Det er ikke enkelt. Men at det fortsatt er folk som jukser: Amen, altså. Det har vi sett. Selv det systematiske opplegget som russerne har vært gjennom klarte man å få klarhet i. Det var én varsler som startet det. Selv det systemet er ikke «trygt», sier den triple gullvinneren fra 1994-OL.

ARMSTRONG-VARSLER: – EN ENSOM TID

Betsy Andreu fortalte sannheten om Lance Armstrong (45) uten å bli trodd. Nå håper hun initiativet til Johann Olav Koss vil bære frukter.

VARSLET OM ARMSTRONG: Betsy Andreu. Foto: Fred Thornhill , Reuters

Hun var ektefellen til en av Armstrongs nærmeste venner i US Postal. Da Betsy Andreu forsto hva som foregikk i det amerikanske sykkellaget mot slutten av 90-tallet, surnet forholdet til Tour de France-kongen over natten.

Andreu ville ikke se på hva som skjedde. I 2005 vitnet hun og mannen Frankie i retten om Armstrongs dopingbruk.

– Det var forferdelig, og det varte lenge. Vi var fullstendig alene. Det fantes ingen å kontakte for oss var tilhengere av ren idrett. Situasjonen vår var også unik siden Armstrong hadde så mye makt i det internasjonale særforbundet at vi ikke kunne stole på dem, sier Andreu til VG.

Hun fikk omsider en offentlig oppreisning da Armstrong ble livstidsutestengt fra all idrett for snart fem år siden.

– Vi tapte titusenvis av dollar på advokatutgifter, bare fordi vi fortalte sannheten. Folk sådde tvil om ryktet vår. Det var en ensom tid, sier Andreu.

Konfrontert med initiativet til Johann Olav Koss, sier sykkelfruen fra Michigan:

ROSER INITIATIVET: USADA-sjef Travis Tygart. Foto: David Butler Ii-usa Today Sports , Reuters

– Jeg håper dette gjør at flere mennesker står frem med sine historier. Et par syklister har personlig fortalt meg at de ikke støttet oss offentlig fordi de så hva som skjedde med oss økonomisk, og hvordan vi ikke fikk annen støtte. De ønsket ikke å oppleve det samme som oss. At det finnes økonomisk og emosjonell støtte, kan bidra til at flere står frem.

200 norske tips på ett år

Ett år etter at Antidoping Norge etablerte en anonym og kryptert varslerkanal, har stiftelsen fått inn 200 tips.

Dette har vært den direkte årsaken til ti konkrete dopingsaker de siste tolv månedene. Fem av tipsene har endt med domfellelse, mens de fem siste fortsatt er under behandling.

«Dopingvarsel» er varslingskanalen som gir mulighet for anonym og kryptert kommunikasjon med den som varsler.

PS! USADA-sjef Travis Tygart har i flere måneder vært i kontakt med Koss om Fair Sport, forteller han VG. – Dette er et veldig positivt initiativ som vi støtter hundre prosent. Om folk står frem skal de være sikret juridisk og få økonomisk støtte, sier han.