Ny varsler og nye avsløringer: Utestengt dopingtrener jobber som før

En ny varsler om russisk doping ble intervjuet på tysk TV søndag kveld. Der ble det vist bilder som støtter mistanken om at en dømt doping-trener får jobbe for fullt.

Det er den tyske journalisten Hajo Seppelt og hans kolleger som igjen kommer med nye avsløringer. Et ankepunkt fra russerne har vært at bare ekteparet Stepanov (Julia og Vitalij), samt den tidligere laboratorie-sjefen Rodtsjenkov, har vært kilder.

Nå kan Seppelt vise frem en ny varsler. Han heter Andrej Dmitrijev og er 1500 meter-løper.

– Kanskje 70-80 prosent bruker doping, resten er rene, sier Dmitrijev, som hevder at han selv ikke har brukt ulovlige midler.

– Men de rene sier ingenting. Hvis alle tier, som det er vanlig i Russland, vil alt bli som før, sier Dmitrijev, og ser ingen tegn til endring i russisk friidrett. Derfor ønsker han å varsle om det som skjer, selv om han vet at hans uttalelser ikke vil bli godt mottatt i hjemlandet.

Dmitrijev tok den 12. januar i år videobilder som viser Vladimir Kazarin, en av de mest suksessrike 800 meter-trenerne i verden, nå utestengt på grunn av doping. Han ses i en idrettshall i Tsjeljabinsk der han trener 400 meter-løperen Artjom Denmukhametov.

– Han bare fortsetter som trener, sier Dmitrijev, som bodde mange år i USA, men som nå er tilbake i Russland og fast bestemt på å bo der, uansett hvilke ubehageligheter han skulle få.

Han har også hørt at Kazarin ble sett på en treningsleir i Kirgisistan i november 2016.

Dette er samme mann som tidligere ga Julia Stepanova ulovlige midler, den gang hun var aktiv. Han har også vært trener for OL-vinner på 800 meter Maria Savinova. Hun har senere innrømmet doping for skjult kamera.

Det russiske friidrettsforbundet instruerte våren 2016 sine regionale avdelinger til at de ikke skulle samarbeide med Kazarin lenger. Dette synes å ha vært forgjeves.

– De snakker om endringer, men disse folkene er fortsatt der, sier Andrej Dmitrijev i intervjuet med Hajo Seppelt.

Han har gitt den tyske TV-kanalen navnet på flere andre friidrettstrenere som han mener har et dopingregime. Dmitrijev hevder at de fortsatt er aktive, og at nevnte Kazarin ikke er det største navnet.

– De samme trenerne er der. Og utøverne som jeg vet sikkert drev med doping, trener der fortsatt, sier mellomdistanseløperen i ARDs intervju.

Det russiske friidrettsforbundet har ikke kommentert det som kommer fram i programmet til Sappelt.

Til det russiske nyhetsbyrået R-sport sier imidlertid den nye friidrettspresidenten, Dmitrij Sjljakhtin:

– Dette er en serie fra Seppelt, derfor må man forholde seg rolig til ham.

– Det finnes nok rene utøvere, selv på landslaget. Men de sier ingenting, som resten av den russiske befolkning, når det kommer til ømtålige temaer. Vi tror ikke det gir endringer. Ikke før presidenten kommer og endrer, sier Andrej Dmitrijev i programmet.

Russland har vært utestengt fra det internasjonale friidrettsforbundet IAAF siden høsten 2015. Om det russiske forbundet kan komme tilbake i folden, er foreløpig uklart. IAAF har satt ned en spesiell kommisjon som skal se hvor langt russerne har kommet. Ut fra ARD-programmet kan det tyde på at det er et godt stykke igjen...

Günter Younger hos WADA sier til ARD at «Dmitrijev er ekstremt modig». Den russiske visestatsministeren Vitalij Mutko er ikke like imponert over ARDs mange avsløringer om russisk doping.

– Jeg har alltid vært overrasket over Sappelts interesse for russisk idrett. Som om det ikke er nok å bry seg om i Tyskland. Han kan lage 50 programmer til. Jeg lurer på hvem som finansierer disse programmene. Han bør se på statistikken over doping i Tyskland og andre land, sier Mutko, som har idrett i sin portefølje som visestatsminister. Mutko var tidligere idrettsminister, før han ble forfremmet til visestatsminister. Mange så dette som en provokasjon fra Moskva mot internasjonal idrett.

Presidenten i den tyske OL-komiteen, Alfons Hörmann, uttalte til Welt am Sonntag søndag at Russland bør utestenges fra OL i 2018 og 2020 hvis påstandene om statlig organisert doping blir bekreftet.