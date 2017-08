Ny skandale i friidrett: 30 prosent av VM-utøverne erkjenner doping

Bare en halv prosent av utøverne i friidretts-VM 2011 ble tatt for doping. En ny undersøkelse viser at hele 30 prosent av VM-deltagerne innrømmer at de en eller annen gang har brukt doping.

Undersøkelsen er gjort blant et tusentalls VM-utøvere av forskere ved det tyske universitet i Tübingen og amerikanske Harvard – på oppdrag fra antidopingbyrået WADA. Hele 90 prosent av utøverne fra mesterskapet i sørkoreanske Daegu svarte.

– Utøvere har funnet mange metoder for å unngå for å bli tatt, mener Harvard-professor Harrison Pope ifølge Reuters.

Enda mer skandaløse var tallene fra de panarabiske lekene i Qatar samme år: 45 prosent av utøverne som svarte på undersøkelsen innrømmet at de hadde prøvd doping. Her ble 3,6 prosent tatt for doping.

– Studien viser at biologiske tester og urinprøver avslører bare noen få av dopingsakene, hevder Pope.

Det har tatt hele seks år å få publisert de nedslående resultatene. Ifølge forskerne er årsaken lange diskusjoner med WADA og det internasjonale friidrettsforbundet rundt hvordan offentliggjøringen skulle gjøres.

Men tirsdag kom den i Sport Medicine magazine.

McLaren-rapporten slo ned som en bombe i 2016. Den viste at mange russiske utøvere har vært involvert i et statlig styrt dopingprogram. Russiske friidrettsutøvere ble utestengt fra både OL forrige sommer og fra årets VM i London.