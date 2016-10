Ny rapport slakter doping-jakten under OL

Dårlig kvalitet, sviktende oppfølging og færre tester: Jakten på juksemakere under sommerens Rio-OL hadde store svakheter.

Det kommer frem i en fersk rapport utarbeidet av Verdens Antidopingbyrå (WADA).

– Dette viser at dopingtestingen under OL var en parodi. IOC snakker om nulltoleranse for doping, men rapporetn avslører at de ikke prioriterer antidopingarbeidet overhodet. Og det handler bare om vilje, sier Mads Kaggestad til VG.

Bare 28 prosent av utøverne under lekene opplevde å bli dopingtestet. Av de planlagte 450 blodprøvene som skulle tas i forbindelse med utøvernes blodpass, ble bare 47 utført.

Men problemet var større enn som så: I den 55 sider lange rapporten avsløres store logistikkproblemer. Det fikk store konsekvenser for dem som skulle stå for testingen.

Dopingtesterne hadde fått dårlig opplæring i forkant av lekene, og ble også fulgt dårlig opp underveis, heter det. Ofte manglet de informasjon om hvor utøvere oppholdt seg under OL, slik at de var nødt til å spørre personer i støtteapparatet om hvor man kunne finne utøverne.

REAGERER: Mads Kaggestad. Foto: Helge Mikalsen , VG

«Å oppgi navnet på utøverne de lette etter var i beste fall ineffektivt, og spolerte åpenbart poenget med uanmeldte tester. I tillegg: Når man ikke lyktes med å finne utøvere på vedkommens rom, så manglet testpersonene opplæring og kompetanse til å finne utøverne andre steder i utøverlandsbyen, slik som i mathallen. Konsekvensen var at mange utøvere ikke ble funnet i utøverlandsbyen, og at testingen ble droppet» heter det i rapporten.

På enkelte dager ble opp mot 50 prosent av de planlagte dopingtestene avbrutt på denne måten.

Mads Kaggestad er for en gangs skyld overrasket over det han leser, forteller han.

– Når det er så dårlig under et mesterskap, der man har full kontroll på utøverne, så kan man bare forestille seg hvor dårlig antidopingarbeidet er utenom mesterskap. I disse dager snakker mange om rettssikkerheten til utøvere som tas for doping, men rettssikkerhet handler vel også om å beskytte de rene utøverne? sier den tidligere proffsyklisten.

Han kaller antidopingarbeidet i Rio for «venstrehåndsarbeid», og mener den ferske rapporten viser at internasjonale idrettsledere ikke tar problemet på alvor.

I fotball ble det ikke foretatt en eneste dopingtest utenfor konkurranse. Og i flere høyrisikosporter – hva gjelder doping – var det «liten eller ingen testing under konkurransen». Dette skal blant annet ha vært tilfelle i vektløfting.

Printerne som ble stilt til disposisjon var ofte i ustand. Testpersonellet opplevde også å ha for få kontoer på PC-ene som var stilt til rådighet.

FÅR ROS: Antidoping-laben i Rio får gode skussmål i den ferske rapporten. Den står igjen som en god arv til glede for hele Sør-Amerika, heter det. Foto: Vanderlei Almeida , AFP

Lab-en der dopingprøvene ble analysert, får likevel positiv omtale i den ferske WADA-rapporten. Den skal ha vært «strålende utrustet, og driftet på en veldig sikker måte».

WADA-rapporten kommer samtidig med stadige pressemeldinger om at utøvere utestenges fra internasjonal idrett etter at dopingprøver fra Beijing (2008) og London (2012) er testet på nytt.

– Når de ikke engang klarte å samle inn de planlagte dopingprøvene i Rio, mister de også muligheten til å reteste prøvene en gang i fremtiden. Det er synd at vi opplever dette i 2016, når det har vært så mye diskusjon rundt internasjonalt antidopingarbeid, sier Kaggestad.