Nå innrømmer russerne: 1500 dopingprøver ble destruert

Den tidligere laboratoriesjefen i Moskva beordret at nesten 1500 dopingprøver skulle tilintetgjøres.

Det kommer fram i en rapport fra den russiske riksadvokaten, Jurij Tjajka.

Grigorij Rodtsjenkov var sjef for dopinglaboratoriet i den russiske hovedstaden. Han har siden flyktet til USA, men det pågår en sak mot ham hjemme i Russland.

– På ordre fra Rodtsjenkov ble det destruert nesten 1500 dopingprøver som skulle ha vært lagret, heter det i rapporten fra riksadvokaten.

Det betyr i praksis at russerne innrømmer det som kom fram i den såkalte McLaren-rapporten, som ble lagt fram i november i fjor. Der het det at direktør Rodtsjenkov skulle ha stått bak tilintetgjørelsen av 1417 dopingprøver.

I den samme rapporten het det at den russiske etterretningstjenesten FSB infiltrerte dopinglaboratoriet under Sotsji-OL i 2014.

Den tidligere laboratoriesjefen blir i russiske media fremstilt som en forræder, fordi han har fortalt til WADA (verdens antidopingbyrå) om systematisk doping i Russland. En kommentator i avisen Sport Ekspress gikk så langt som å sammenligne ham med dem som deserterte fra den røde armé under den andre verdenskrig.

Opplysningene som kom fram i McLaren-rapporten var grunnen til at seks russiske langrennsløpere er utestengt inntil videre. De har brakt saken inn for CAS (den internasjonale voldgiftsretten for sportssaker), og skipresident Jelena Välbe sier nå til Tass at det blir høring den 15. mai.

En rett i Moskva avsa denne uken en dom mot Rodtsjenkov i forhold til det russiske sportsministeriet. Det het i dommen at sportsministeriet led både økonomisk og tap av omdømme som følge av Rodtsjenkovs gjøren og laden.

Grigorij Rodtsjenkov har tidligere hevdet at han bidro til jukset etter instruks fra sportsministeriet. Han bor nå på hemmelig sted i USA.