– Mer enn 1000 russiske utøvere med i systematisk doping

Mer enn 1000 russiske idrettsutøver i 30 ulike idretter skal ha vært del av en systematisk doping – i statlig regi.

Russerne skal blant annet ha brukt salt og Nescafé til å lure doping-jegerne.

Dette kommer når del to av McLaren-rapporten om russisk doping blir lagt frem i London fredag.

Ifølge AP skal det være bevis for at 12 russiske medaljevinnere fra Sotsji-OL var dopet. Fire av dem var gullvinnere. Navnene på utøverne har ikke kommet frem.

Spørsmålet er også om dette kan få betydning for den norske medaljefangsten fra 2014-lekene.

Navnene på de mer enn 1000 utøverne er gitt til de enkelt særidrettsforbund, og ifølget McLaren er det opp til dem om de vil offentliggjøre navnene.

– Vi er nå i stand til å bekrefte funnene fra den første rapporten; at positive dopingprøver har blitt dekket til fra minst 2011 til Sotsji-OL i 2014 og videre etter det. Dette har vært drevet i stor skala, sa kanadiske Richard McLaren fredag.

Han fremholdt at manipuleringen av dopingprøver har vært organisert i «et omfang vi aldri har sett maken til».

McLaren kom med to eksempler på juksingen: Dopingprøvene fra to kvinnelige hockeyspillere viste seg å inneholde mannlig DNA. Enn annen dopingprøve, tatt av en sølvvinner under Sotsji-OL, hadde et saltinnhold som du ikke kan finne i et sunt menneske.

Da de sto i fare for å bli avslørt under London-OL i 2012, videreutviklet russerne sitt «doping-system».

– Den statsstøttede dopingen ble videreutviklet til London-OL, så ved Universiaden i 2013, friidretts-VM i Moskva i 2013 og selvfølgelig vinter-OL i Sotsji i 2014.

McLaren sa at den systematiske dopingen fra 2012 ble ledet fra høyeste hold: sportsministeriet, der Vitalij Mutko var sportsminister. President Vladimir Putin er ikke nevnt i rapporten. Mutko ble nektet akkreditering til Rio-OL i sommer på grunn av sin rolle i dopingen. McLaren sier at det ikke er noe «direkte bevis» for at Mutko kjente til dopingen.

– Jeg tror aldri vi vil få vite i hvor stort omfang dette egentlig har foregått. Jeg tror aldri vi kommer helt til bunns, sa Richard McLaren fredag.

– For hvert tiltak fra WADA kom det en motreaksjon fra russerne, sa dopinggranskeren.

Rapporten vil bety ytterligere press på IOC for å straffe Russland. Utestengning fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018 kan være ett av alternativene. Andre reiser spørsmål rundt at Russland er vert for fotball-VM senere i 2018.

Vitalij Mutko er russisk fotballpresident og leder i arrangementskomiteen for VM.

Richard McLaren selv ville fredag ikke kaste seg inn i den debatten. Han ønsker heller ikke å mene noe om russiske utøvere bør fratas de medaljene de har tatt.

De første russiske reaksjonene på rapporten har allerede kommet:

– Dette var hva vi ventet. Det er ikke noe nytt, bortsett fra tomme beskyldninger mot oss. Hvis du er russisk, vil du bli anklaget for hver eneste synd, sa politikeren Dmitrij Svisjtsjev til RIA Novosti. Han er også president i det russiske curlingforbundet.

Første del av McLaren-rapporten kom i juli. Der kom det graverende avsløringer om Russlands systematiske dopingprogram under Sotsji-OL i 2014.

WADA ba derfor om at alle russiske utøvere måtte utestenges fra Rio-OL i august.

IOC turte ikke å gjøre det, men overlot i stedet til de enkelte internasjonale særforbundene å avgjøre om de russiske utøverne skulle få delta.

Russland endte opp med 291 deltakere i Rio – og disse tok til sammen 19 gull, 17 sølv og 19 bronse. 111 utøvere ble nektet deltakelse i OL.