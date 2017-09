Maktkamp om WADA: – Dyp fortvilelse

Bare fire måneder før OL i Pyeongchang utspiller det seg en rå maktkamp i Verdens antidopingbyrå (WADA). En av hovedrollene på det ene laget innehas av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hun ble visepresident i organisasjonen tidligere i år.

– Jeg kan naturligvis ikke prate om det som skjer på interne møter. Men jeg forstår at det oppleves som at det er interessekonflikter i en del saker. I tillegg til dette er en styrking av myndighetene sin posisjon noe som fører til at enkelte blir bekymret for sine posisjoner og innflytelse, men det er jeg godt forberedt på, sier hun.

VG har imidlertid pratet med flere kilder som er svært urolig for fremtiden til WADA.

Frykten består i at IOC forsøker å ta stadig mer kontroll over antidopingorganisasjonen, som er eid 50-50 mellom IOC og myndigheter over hele verden.

– Det er helt åpenbart at IOC ønsker at Russland skal delta i OL til vinteren, sier en internasjonal kilde med kjennskap til WADA.

Vedkommende snakker under løfte om anonymitet, og er svært bekymret for dreiningen internt i WADA de siste månedene. En lang rekke personer i tilknytning til organisasjonen deler bekymringen, hevdes det.

KULTURMINISTER: Linda Hofstd Helleland, her i møte med VG i Lausanne tidligere i år. Foto: Anders K. Christiansen , VG

WADA holdt styremøte i Paris i helgen, under ledelse av president sir Craig Reedie. Han er også medlem av IOC. Reedie og Wadas generalsekretær Olivier Niggli skal ha vært blant dem som ønsket å flytte organisasjonens hovedkvarter fra Montreal til Sveits, og bakgården til IOC.

Canada svarte med å sende en delegasjon på fem personer for å motarbeide dette. Med alle problemene WADA skal håndtere i 2017, bør man ikke bruke penger på dette, hevdes det. Sentrale kilder mener også at forslaget er et bilde på hvordan IOC ønsker å ta kontroll over Wada.

IOC har også etablert et såkalt «Independent Testing Authority» (ITA) som mange frykter at vil overta oppgaver fra nasjonale ledd som Antidoping Norge i fremtiden. De nære forbindelsene mellom folk i den nye organisasjonen og IOC vekker harme i enkelte kretser av WADA.

– Det er dyp fortvilelse blant mange i WADA akkurat nå, sier en kilde til VG.

Reedie refset sine egne



Antidoping Norge var et av 17 nasjonale antidopingbyråer som nylig gikk ut og ba om at Russland ikke må få delta i OL i Pyeongchang om fire måneder. At denne oppfordringen nylig fikk offentlig refs av WADA-president sir Craig Reedie, har også vekket voldsom irritasjon internt.

Reedie viser med dette sitt sanne ansikt som IOCs mann, og ikke som topplederen til alle verdens dopingjegere, blir det hevdet.

Linda Hofstad Helleland representerer myndighetssiden i WADA, og er kritisk til Reedies reaksjon på oppropet.

TIDLIGERE WADA-SJEF: David Howman. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Det er viktig at WADA sine partnere blir lyttet til. Jeg sa klart fra på møtet at vi fant Reedie sine uttalelser upassende og ikke forankret i WADA sin strategi eller poltikk. NADO-ene (som Antidoping Norge, red. anm.) er avgjørende i kampen mot doping. Og da skal de selvsagt lyttes til. Det må også IOC ha respekt for, sier Helleland.



Spenning i luften



Listen over nasjonale antidopingbyråer som støtter oppropet har nå vokst fra 17 til nærmere 40 i dag. De mener det er feil at Russland skal slippe unna med en bot etter å ha organisert doping, med hjelp fra staten, under vinter-OL i Sotsji i 2014.

– Det var mye spenning i luften under møtet i Paris i helgen. Det var bekymring over at den ene siden av WADA (IOC) var mye tydeligere enn den andre (myndighetene), samtidig som man er avhengig av at WADA snakker med én stemme, sier David Howman til VG.

I 13 år var han generalsekretær i WADA. I helgen overvar han styremøtet i Paris som rådgiver rundt myndighetspersonene fra Oceania

Howman roser initiativet «One voice», som er iscenesatt av norske Linda Hofstad Helleland (H). Det handler om å få myndighetene i WADA, som utgjør femti prosent, til å snakke med én stemme. Frem til nå har IOC fremstått samlet, mens myndighetene har snakket med mange tunger.

Resultatet har, sier kjennere VG er i kontakt med, vært at IOC har kunnet kontrollere en rekke saker.

– «One Voice» er et meget godt og viktig initiativ, og vil sørge for at myndighetssiden i WADA står mye sterkere om to år når IOC må gi slipp på presidenten (vervet byttes på annenhver gang), mener Howman.

One Voice ga resultater



Helleland understreker viktigheten av et uavhengig WADA. Bukken må ikke passe havresekken, mener hun.

– IOC har et godt apparat som gjør at de er veldig koordinert i sitt arbeid, mens myndighetene ikke har vært like samkjørt. Det er helt nødvendig å styrke myndighetenes sitt arbeid for en ren idrett. Derfor tok jeg initiativ til One Voice, for å skape en felles plattform slik at vi kan være en likeverdig og kraftfull aktør på lik linje med IOC. Jeg er veldig glad for den støtten initiativet har fått rundt om i verden. I Paris så vi konsekvensene av dette for første gang, når myndighetene sammen med de rene utøverne er helt tydelig på hvor man vil, sier Helleland.

Howman avviser at Verdens antidopingbyrå er ødelagt som institusjon.

– Lance Armstrong, Operasjon Puerto, friidrettsdoping og Sotsji-OL: Det virker å komme nye skandaler stadig vekk?

– De fleste samfunn opererer med regler, samtidig som noen alltid forsøker å omgå reglene. Det er ikke annerledes i antidopingverden. Det vil alltid være sånn, så lenge det er penger å tjene på det. Men det er dumt at vi har en organisasjon (WADA) som får 30 millioner kroner i året, samtidig om én enkelt fotballspiller tjener det samme i lønn, sier Howman til VG.

– Viljen til å betale for å bli kvitt doping i idretten er ikke der. Det handler om hva idretten selv ønsker, mener den mangeårige WADA-sjefen fra New Zealand.