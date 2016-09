Kulturministeren vil bli visepresident i WADA

Kulturminister Linda Hofstad Helland (H) kaster seg inn i valgkampen om å bli ny visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Det bekrefter 39-åringen overfor VG. Det skjer bare dager etter at statsråden satt i møte med WADA-president sir Craig Reedie i Oslo.

– Med den antidopinghistorien Norge har, med vår kompetanse og vårt arbeid som ligger i front internasjonalt, så har Norge mye å tilføre arbeidet for en renere idrett. Nå står vi ved et veiskille etter å ha vært vitne til systematisk, statsdopede utøvere i et OL. Da trenger kampen mot doping mer kraft enn noensinne, sier Helleland.

– Hva ga Reedie uttrykk for da du møtte ham denne uken?

– Han understreket hvor viktig det vil være at myndighetene er representert på høyt nivå. Det har aldri tidligere vært en sittende statsråd i dette vervet.

Så du denne? Beskylder idrettspresidenten for å kuppe ferskt dopingopprop

Dansk-norsk kamp



Fristen for å melde sitt kandidatur går ut i morgen, fredag. Allerede onsdag i neste uke skal deretter Europa ha kommet til enighet om én felles kandidat. For øyeblikket står kampen mellom den norske kulturministeren, danske Brian Mikkelsen og franske Valérie Fourneyron.



MØTTE HELLELAND: WADA-president Craig Reedie var i møte i kulturdepartementet denne uken. Foto: Erlend , VG

Mikkelsen har fortid som statsråd for tre ulike departementer i Danmark. Han sitter i dag i WADA-styret, og har også tidligere vært visepresident i organisasjonen.

– Danmark har sin kandidat i Brian Mikkelsen. Hvordan blir det å stille mot ham?

– Norge har vært tydelige på at vi har mye å bidra med. Samtidig har Norge vært klare på at det trengs flere kvinner i toppen av internasjonal idrett. Når WADA i tillegg etterspør sittende myndighetspersoner, så stiller vi oss til disposisjon, sier Helleland.

Årsaken til at det skal velges ny visepresident, er dødsfallet til Makhenkesi Arnold Stofile for kort tid siden.

Stilling med opprykk?



WADA finansieres 50-50 av IOC og myndigheter spredt over hele verden. Det gjør at IOC og myndighetene besitter det mektige presidentvervet annen hver gang. Nå styres organisasjonen av IOC-medlemmet Craig Reeide.

Om tre år kan dermed visepresidenten - som skal komme fra myndighetssiden - rykke opp.

Husker du? Kulturministeren: – Organisert idrett passer ikke for alle

På spørsmål om et fremtidig presidentverv lokker, svarer Hofstad Helleland at det er den ledige posisjonen som visepresident hun nå fokuserer på.

– Norske Rune Andersen har jobbet 12 år i WADA. Hvor viktig blir han og Anders Solheim i kampen for å bli visepresident?

– Antidoping Norge og deres nettverk blir helt sentrale, sier Høyre-statsråden til VG.

– Har du faktisk tid til dette ved siden av jobben som statsråd?

– Det er derfor jeg har tenkt meg grundig om. Men jeg er opptatt av at idrett betyr mye for enkeltmennesker, men også for fellesskapet vårt. Det å engasjere seg for å få en ren idrett er et verdifullt arbeid som jeg ønsker å prioritere.

Så du denne? Tvinger NIF-toppene til full åpenhet

Dette svarer NIF



VG spurte allerede i forrige uke idrettspresident Tom Tvedt om Norges Idrettsforbund støtter et eventuelt Helleland-kandidatur. NIF-toppen svarte følgende i en epost:

«Når det gjelder Hellelands eventuelle kandidatur til WADA, er det et overordnet mål for NIF å ha størst mulig grad av norsk representasjon i internasjonale fora. Vi er imidlertid ikke involvert i dette valget fordi det aktuelle vervet skal velges av og blant statene og ikke av idretten».

Slik er saksgangen videre:

• I morgen, fredag: Frist for å melde sitt kandidatur

• Onsdag i neste uke: Europa skal være enige om én kandidat

• November: Det avgjøres om Europas kandidat faktisk bli valgt inn som ny visepresident.