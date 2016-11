Kulturministeren vant WADA-valg

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (39) ble søndag valgt til ny visepresident i Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Det får VG bekreftet fra kilder som er tilstede under den pågående WADA-konferansen i skotske Glasgow.

Det skjer snaut to måneder etter at Helleland annonserte at hun ønsket å tre inn i WADA.

– Med den antidopinghistorien Norge har, med vår kompetanse og vårt arbeid som ligger i front internasjonalt, så har Norge mye å tilføre arbeidet for en renere idrett. Nå står vi ved et veiskille etter å ha vært vitne til systematisk, statsdopede utøvere i et OL. Da trenger kampen mot doping mer kraft enn noensinne, sa Helleland til VG den gangen.

I STYRET: Thorild Widvey sitter i WADA-styret. Her under Arendalsuka i 2015. Foto: Petter Emil Wikøren , VG

Hun danket først ut tidligere dansk justisminsister Brian Mikkelsen og franske Valérie Fourneyron i kampen om å bli Europas kandidat.



WADA - og dermed Linda Hofstad Helleland - har formidable utfordringer foran seg de neste månedene: Det siste året er det avslørt hvordan Russland bedrev systematisk doping i statlig regi over flere år før Sotsji-OL i 2014.



WADA anbefalte IOC å utestenge Russland som nasjon fra OL i Rio i sommer. Dette ble ikke etterkommet. Tvert imot har det fått sterke krefter i IOC til å reagere med direkte sinne.

Kun idretten selv - og ikke WADA - skal kunne sanksjonere, blir det messet fra IOC.

På et møte i Doha forrige uke, gikk sentrale IOC-topper til kraftige angrep mot WADA og president sir Craig Reeide, som selv er IOC-medlem. Sjeik Ahmad Al-Sabah - en av idrettsverdens aller mektigste - tok til orde for at den neste WADA-presidenten bør være uavhengig.

Det er et sterkt symbolsk angrep på dagens president, Craig Reedie, som gikk for gjenvalg i organisasjonen denne helgen.

WADA-PRESIDENT: Sir Craig Reedie har vært under voldsomt press etter at WADA anbefalte IOC å utestenge Russland fra Rio-OL. Foto: Erlend , VG

WADA er paradoksalt nok eid 50-50 av nettopp IOC og verdens regjeringer. De to partene har hatt en uformell avtale om å inneha presidentvervet annenhver gang. Siden IOC (Reedie) nå har presidenten, er det ventet at «regjeringsparten» tilgodeses toppvervet ved neste korsvei.

Kanskje betyr det opprykk for visepresidenten. Som nå heter Linda Hofstad Helleland.



29. september stilte VG spørsmål til Helleland ved hvorvidt hun har tid til å være visepresident i WADA ved siden av jobben som statsråd i Norge. Hun svarte følgende den gangen:

– Det er derfor jeg har tenkt meg grundig om. Men jeg er opptatt av at idrett betyr mye for enkeltmennesker, men også for fellesskapet vårt. Det å engasjere seg for å få en ren idrett er et verdifullt arbeid som jeg ønsker å prioritere.

PS! Hellelands forgjenger som kulturminister i Norge, Thorhild Widvey, sitter allerede i styret til WADA.