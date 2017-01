Ruth Kasirye (34) var Norges flaggbærer i OL. For ett år siden avla vektløfteren positiv dopingprøve. Saken er ennå ikke behandlet av domsutvalget i Idrettsforbundet. Kasirye venter fortsatt på å få vite hvor lenge hun vil bli utestengt.

– Ja, vi har ventet lenge, svarer Ruth Kasiryes talsperson, Roger Solheim, på spørsmål om hun synes saken har tatt lang tid.

– Men det har for så vidt sin forklaring. Det har vært en del frem og tilbake når det gjelder suspensjonsvedtaket. Vi har vært enige om å legge hovedforhandlingen på vent. Men nå har vi fått signaler om at den vil bli berammet ganske snart, tilføyer Solheim som er engasjert av Kasiryes advokat Morten Justad Johnsen i Bull & Co.

Ledet Johaug-saken



Advokat Niels Kiær, som førte saken for domsutvalget mot Therese Johaug forrige uke, representerer Antidoping Norge i saken mot Ruth Kasirye.

Kiær bekrefter motpartens fremstilling av årsaken til hvorfor Kasirye, som avla sin positive prøve på meldonium utenfor konkurranse 25. januar 2016, ikke har fått sin sak behandlet.

– Hun ble anmeldt for lenge siden. Da suspensjonen ble fornyet ble den påanket, og domsutvalget opphevet den. Men vi fikk deretter medhold i appellutvalget. Det er en ankerunde som hun satte i gang, forklarer Niels Kiær.

På spørsmål om Therese Johaugs dopingsak er årsak til at Kasirye-saken har tatt så lang tid, svarer Niels Kiær nei.

– Kasirye står for tur



Therese Johaug avla positiv dopingprøve 16. september i fjor.

4. oktober fikk hun beskjed fra Antidoping Norge om at den viste spor av det forbudte anabole steroidet clostebol. Ni dager senere ble saken kjent for offentligheten. Tre og en halv måned senere, onsdag og torsdag forrige uke, ble den behandlet av domsutvalget i en høring på Ullevaal stadion.

Niels Kiær sier at «Kasirye er next in line». Hun står for tur til å få sin sak behandlet i domsutvalget. Kier tar imidlertid et forbehold. Medlemmer av domsutvalget «er opptatt med» å skrive ut dommen i Johaug-saken.

– Men vi hadde Sjarapova-saken i fjor høst, påpeker Niels Kiær.

Den russiske tennisstjernen avga i likhet med Ruth Kasirye - og en rekke andre idrettsutøvere internasjonalt - positiv prøve på hjertemedisinen meldonium etter at den kom på forbudslisten til det internasjonale antidopingbyrået WADAs 1. januar 2016.

Maria Sjarapova ble opprinnelig utestengt to år. Etter anke fikk hun den redusert til 15 måneder.

Redusert fra 4 til 2 år



Påtalenemda i Antidoping Norge innstilte opprinnelig - i april i fjor - på fire år utestengelse for Ruth Kasirye.

Niels Kiær forklarer at appellutvalget fant det bevist at Ruth Kasirye var i en akuttsituasjon da hun i julen 2015 brukte medisin (meldonium). Kasirye ble innlagt på sykehus etter et malariaanfall mens hun var i hjemlandet Uganda.

– Hun har ikke opptrådt forsettlig, sier Niels Kiær.

Påtalenemdas leder Anstein Gjengedal sier til VG at den lange saksgangen også skyldes at de har «avventet nye bestemmelser fra WADA» når det gjelder omstridte meldonium.

Antidoping Norges Niels Kiær svarer «det er mulig» på spørsmål fra VG om han tror Ruth Kasirye vil anføre det faktum at saken har tatt lang tid for å få redusert utestengelse under domsutvalgets behandling.

– Det er ikke noe vi kan si noe om nå. Vi må komme tilbake til om det skal tas opp til vurdering, sier Ruth Kasiryes talsperson, Roger Solheim.

Han bekrefter at Ruth Kasirye kunne ha deltatt i konkurranser nå, før saken er behandlet av domsutvalget, fordi hun formelt sett ikke er suspendert.