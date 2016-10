Johaug tatt i doping etter funn av forbudt stoff

Therese Johaug er tatt for doping etter å ha testet positivt på et ulovlig stoff. Årsaken er ifølge Skiforbundet bruk av krem mot solforbrent leppe.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig.

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen. Jeg opplever dette urettferdig og helt uforskyldt, selv om jeg selvfølgelig er klar over det ansvaret jeg som utøver har for medisinen jeg bruker, sier Therese Johaug.

«Therese Johaug har testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe. Solforbrenningen pådro hun seg under høydetrening med langrennslandslaget i Italia i slutten av august», skriver forbundet i pressemeldingen.



Saken rundt dopingavsløringen sprakk klokken 10.40 torsdag formiddag. Selv skal Johaug ha blitt gjort kjent med funnene den 4. oktober, for ni dager siden.



Skiforbundet har varslet en pressekonferanse klokken 12.15.



Kjøpte krem med ulovlig stoff



Da landslaget var på høydeopphold i italienske Livigno i høst, skal landslagslege Fredrik S. Bendiksen ha tatt ut to kremer for sårbehandling på et apotek. En av de to var av typen Trofodermin, en krem Johaug tok i bruk på kvelden den 4. september.

Ifølge Skiforbundet skal Johaug ha sjekket med Bendiksen om at kremen var tillatt å bruke, og at den ikke inneholdt forbudte stoffer. Han hadde ikke registrert at den inneholdt clostebol, et anabolt stereoid, et stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer.

– Jeg har og tar ansvaret for at Therese har fått i seg det ulovlige stoffet clostebol via kremen Trofodermin, sier landslagslege Fredrik S. Bendiksen.

Fredag 16. september, 12 dager etter at Johaug brukte kremen, ble det tatt en urinprøve av Johaug. Hun oppga ifølge Skiforbundet at hun hadde brukt kremen Trofodermin, og det forbudte stoffet ble oppdaget i prøven som ble tatt.

«Drituheldig»



– Jeg husker at jeg så på bildene fra Livigno at Therese hadde et svært sår på leppa. Det er «drituheldig» at kremen har inneholdt et ulovlig stoff, sier tidligere toppløper Trude Dybendahl til VG.

– Dette er en kjempebelastning for utøveren, sier Dybendahl.

– Dette er andre gang at norske skiløpere har gjort noe ulovlig?

– Jeg tror ikke Therese har gjort noe ulovlig. Dette er en enhver utøvers mareritt. Vi får se hva som har skjedd – om kremen skal inneholdt dette stoffet, eller om det kan være en forurensning i produksjonen.

– Ikke bra for omdømmet



Antidoping Norge varsler at de ikke ønsker å kommentere saken før etter Skiforbundets pressekonferanse senere i dag. Generalsekretær i Skiforbundet, Stein Opsal, sier følgende til journalister utenfor Ullevaal stadion i dag:

– Dette er selvfølgelig ikke bra for omdømmet til norsk langrenn. Det er ikke noe hyggelig. Det er krevende for norsk skiidrett og langrenn.

Opsal avkrefter at Johaug har blitt utestengt på noe vis, og at det vil ta noen uker før Antidoping Norge får alle fakta på bordet. Både A- og B-prøven var positiv.

– Dette er en krevende sak. Det er veldig mange formildende omstendigheter, sier han.

Kick off avlyst



Det ble i formiddag kjent at et planlagt kick off med Skiforbundet i ettermiddag hadde blitt avlyst. Det ble samtidig klart at en skandale i norsk idrett var på trappene, og klokken 10.40 sprakk nyheten om at Johaug har testet positivt på et ulovlig stoff.

– Det som er viktig for oss nå er å ivareta Therese og Fredrik på best mulig måte, og ha full åpenhet rundt det som har skjedd, sier leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad.

Han forteller at landslagsledelsen nå er innkalt til et møte for å vurdere eventuelle strakstiltak. Skipresident Erik Røste omtaler dette som en «forferdelig trist dag».

– Vi står sammen i denne vanskelige situasjonen. Skistyret er bekymret for at norsk langrenn igjen har havnet i en så krevende situasjon og er opptatt av at langrennskomiteen tar grep for å hindre at dette skjer igjen, sier han.