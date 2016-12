IOC kan straffe 28 russere fra OL i Sotsji

IOC kan komme til å straffe 28 russiske idrettsutøvere i forbindelse med Sotsji-OL i 2014. Det er funnet bevis for at det er manipulert med dopingprøvene deres.

Det kommer frem i en pressemelding fra IOC fredag. Bakgrunnen er McLaren-rapporten, som konkluderte med at mer enn 1000 russiske utøvere har vært involvert i et systematisk, statlig støttet dopingprogram.

IOC skriver i pressemeldingen at det uklart hvor lang tid denne prosessen vil ta. Flere kjente langrennsutøvere er blant dem som har blitt nevnt som kan ha brutt dopingreglene.

Ifølge Expressen navngis både Aleksander Legkov, Maksim Vylegzjanin og Nikita Krjukov.

Samtidig benekter Vladimir Putin fredag at Russland har et statlig dopingprogram – og legger skylden på varsleren, som nå bor i USA.

Les også: Mer enn 1000 russiske utøvere involvert i systematisk doping.

Den russiske presidenten har sin årlige pressekonferanse fredag, og ble spurt av sportsavisen Sovjetskij Sport om doping. Det skjer i kjølvannet av McLaren-rapporten, som nylig konkluderte med at mer enn 1000 russiske idrettsutøvere har vært involvert i et statlige støttet dopingprogram.

Den tidligere lederen for Moskvas dopinglaboratorium, Grigorij Rodtsjenkov, er trolig kilden til mesteparten av innholdet i McLaren-rapporten. I russiske media blir han fremstilt som en forræder. Putin var også klar i sin tale om Rodtsjenkov, som nå bor i USA:

Les også: Statlig kontrollert dopingregime under Sotsji-OL

– Jeg husker ikke navnet hans, men han jobbet i Canada, og kom han tilbake hit og dro med seg hele dritten, sa Putin.

Samtidig er han klar på Russland skal kvitte seg med doping, ved hjelp av WADA og IOC. Putin snakket svært engasjert om temaet.

IOC skriver i sin pressemelding at McLaren-kommisjonen sjekket 95 dopingprøver fra Sotsji-OL. Det skal være bevis for at 28 av disse prøvene har vært manipulert.

Anbefales: Varsleren Stepanov til VG: – Hjemme i Russland ler folk

– Dette er den umiddelbare oppfølgingen av McLaren-rapporten, sier IOC-president Thomas Bach.

Ifølge McLaren-rapporten smuglet russerne dopingprøvene ut av laboratoriet i nattens mulm og mørke, åpnet flaskene og erstattet innholdet med rene urinprøver.

IOC melder at disse dopingprøvene nå er tilbake i Lausanne og at de har begynt å reanalysere prøvene der. Selv om det ikke skulle være positive dopingprøver, kan det være brudd på dopingreglene fordi det er manipulert med flaskene.

Les også: Rune Andersen raser mot IOC.

Det er altså den tidligere sjefen for Moskva-laboratoriet, Grigorij Rodtsjenkov, som får æren i vesten/skylden i Russland for avsløringene. Den russiske sportsavisen Sport Ekspress har gått så langt som å sammenligne Rodtsjenkov med desertørene under den andre verdenskrig. De ble som kjent skutt.