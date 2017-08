Hvem gråter for flaggbæreren?

Kommentar Smak litt på ordene «ikke opptrådt med hensikt å jukse». Setter det følelser i sving?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det hadde det garantert gjort, dersom sitatet hadde vært hentet fra CAS-dommen mot Therese Johaug.

Du vet, den avgjørelsen som får så mange nordmenn til å fråde av sinne, eller gråte av fortvilelse.

De aller sinteste bruker gjerne skiprinsessens mangel på prestasjonsfremmende planer som kronargument for hvorfor det er begått en umenneskelig urett mot henne.

Men nei, setningen om at utøveren IKKE hadde noen fuske-intensjon, er ikke hentet fra Johaug-dommen.

Den er fra side 9 i en annen nyere, norsk dopingdom, mot hun som var flaggbærer i Beijing-OL.

Hvor mange tårer har du registrert for Ruth Kasirye?

Hvor mange støttegrupper?

Hva med krav om boikott av OL - fordi den dopingdømte utøveren ikke er noen bevisst juksemaker?

Nå er det alltid håpløst å sammenligne ulike dopingsaker direkte, men det ser ut til å være berettiget at domsutvalget til Norges idrettsforbund mener Kasiryes uaktsomhet var hakket høyere enn Johaugs.

Poenget her er imidlertid at dommene - i begges tilfeller - konkluderer med at regelbruddet ikke var med vilje.

Og hvis man skal diskutere om begrepet doping kun burde omfatte bevisst juks, som en del gjerne ønsker, er vel ikke vektløfterens sak noe mindre relevant enn langrennsløperens?

NUMMER SYV: Ruth Kasirye 63 kg løftet 224 kilo sammenlagt og endte på 7. plass under OL i Beijing. Foto: Helge Mikalsen , VG

Men der den ene vekker ramaskrik, har det vært rimelig stille rundt den andre.

Da VG fredag sammenlignet de to sakene, kom det frem at saksbehandlingstiden var 473 dager i Kasirye-saken, mot 132 i Johaugs tilfelle.

Mens Antidoping Norge dro til Italia for å gjøre undersøkelser, ble det ikke foretatt noen Uganda-reise for å sjekke forholdene rundt hva som egentlig skjedde da vektløfteren var innlagt på sykehus. Gapet i medieomtale av de to norske dopingsakene er også enormt.

Kasiryes vonde historie handler om en utøver som fikk malarianfall og brystsmerter da hun besøkte besteforeldre i Afrika i jule- og nyttårshøytiden 2015/16. Det endte med at hun ble innlagt på «Pentagon Medical Centre».

Der fikk hun i seg legemiddelet Mildronate, som inneholder stoffet meldonium, etter egen forklaring uten å være klar over det.

Behandlingen startet før stoffet kom på dopinglisten 1. januar 2016, men i dommen legges det til grunn at hun fikk i seg stoffet også etter skjæringsdatoen, ettersom hun tok medisiner sykehuset sendte med henne.

I Antidoping Norges anførsler stod det sentralt at hun ikke undersøkte hva hun fikk i kroppen, og det understrekes hvor viktig det er å vise særskilt aktsomhet ved medisiner fra utlandet.

Påtalenemda la i sin tid ned påstand om fire års utelukkelse.

Men under forhandlingene var påstanden fra Antidoping Norges advokat Niels Kiær to år, med bakgrunn i at hun hadde vært uaktsom, men verken hadde handlet fortsettlig eller grovt uaktsomt.

Ruth Kasirye er uenig i dommen på to års utestengelse.

Hun er skuffet over Antidoping Norges saksbehandling.

Men saken har kostet så mye energi at hun ikke orker å anke.

Kanskje hun hadde hatt noen flere krefter dersom omtanken for dopingdømte utøvere, som ikke hadde noen hensikt om å jukse, hadde vært litt jevnere fordelt?