Hevder blinde russere ble dopet

Korrespondanse på epost som en gransker fra WADA har frigitt, viser angivelig hvordan Russland dopet blinde utøvere og jukset med en prøve for å hindre at en 15-åring ble dopingtatt.

Det kan se ut som russisk idrett ikke nøyde seg med å dope toppidrettsutøvere og erstatte positive dopingprøver med rene urinprøver.

Nå avdekkes en ny dopingskandale blant utøvere med fysisk funksjonshemming.

Ifølge nyhetsbyrået AP skal fem blinde russiske vektløftere ha testet positivt på det anabole steroidet metandienon under en treningsleir. Det fikk den tidligere direktøren av Moskvas antidopingsenter, Grigorij Rodtsjenkov, til å reagere.

– Det er skammelig. Trenerne gir doping til blinde utøvere som ikke kan se hva de får i seg, skal Rodchenkov ha skrevet i en epost til Aleksej Velikodnyj ved Russlands statlige treningssenter.

Sett denne? Skiftet design etter dopingavsløringene

Den tidligere laboratorie-direktøren Rodtsjekov overlot epost-korrespondansen til verdens antidopingbyrå, WADA, da han – i frykt for sin egen sikkerhet – flyttet til USA.

Noen av disse lekkede epostene skal også vise hvordan Aleksej Velikodnyj angivelig bestilte en ren prøve for en 15-årig friidrettsutøver – en av Russlands mest lovende juniorløpere. Dermed ble 15-åringen ikke utestengt etter å ha testet positivt for marihuana.

Tuklet med flere enn 500 prøver



Dette skal ha skjedd i mai i fjor. I sin granskningsrapport til WADA har jusprofessor Richard McLaren slått fast at over 1000 utøvere i mer enn 30 idretter har benyttet seg av et statsstøttet dopingprogram i Russland. Jukset pågikk mellom 2011 og 2015, og mer enn 500 positive dopingprøver ble manipulert.

Av rapporten gikk det frem at 15 russiske medaljevinnere fra London-OL i 2012 og 12 fra OL i Sotsji i 2014 var involvert i dopingprogrammet.

Les også: – Mer enn 1000 russiske utøvere deltok i dopingprogram

Denne uken ble det kjent at det internasjonale skiskytterforbundet, IBU, har satt ned et eget ekspertutvalg som skal se på McLaren-rapporten og andre relevante dokumenter fra WADA.

Funnene til dette ekspertutvalget vil avgjøre om Russland får beholde VM i skiskyting i 2021.

Ifølge president Anders Besseberg har ikke IBU noe hastverk med å ta en avgjørelse.

– Vi har ikke noe tidspress. Det er langt frem til 2021, sa Besseberg til VG før helgen.

Under skiskytingen i Sotsji-OL tok russerne blant annet sølv på kvinnestafetten (Norge tok bronse) og gull på herrestafetten (Norge nummer fire). Individuelt ble det sølv på kvinnenes sprint og bronse på normaldistansen for herrer.

For ordens skyld: Russlands idrettsdepartement benekter at landet de siste årene har støttet et systematisk dopingprogram.Myndighetene fortalte i forrige uke at de vil fortsette å bekjempe doping med nulltoleranse.