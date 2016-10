Gråtende Johaug: – Jeg har null skyld i denne saken

ULLEVAAL (VG) En gråtende Therese Johaug beskriver den siste uken som den aller verste hun har hatt i sitt liv, og legger all skyld over på lege Fredrik S. Bendiksen. Han varslet i dag at han trekker seg som landslagslege.

– Jeg har null skyld i denne saken. Det har vært en vanvittig belastning å holde på dette i en uke, sier Johaug.

Cirka halvannen time etter at nyheten sprakk om at Therese Johaug har blitt tatt for bruk av det forbudte stoffet clostebol, kom hun inn i VIF-salen på Ullevaal stadion.

Møtt av et blitzregn, med kommunikasjonssjef Espen Graff ved siden av seg. Allerede da han forklarte bakgrunnen for saken, gråt en tydelig preget Johaug.

Så ble det hennes tur til å snakke, og forklare hva som har skjedd. Det gjorde hun, svært preget.

– Jeg vil starte med å si at jeg er helt knust, veldig fortvilet og forbannet over å være i denne situasjonen. Den er helt ubeskrivelig. Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor j*** jeg har hatt det den siste uken. Men jeg skal fortelle alle om hva som har skjedd, og jeg skal sitte her rakrygget og forklare alt, sier hun.

Bakgrunnen for dagens pressekonferansen er denne: Therese Johaug har testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, som følge av bruk av krem mot solforbrent leppe.

Solforbrenningen pådro hun seg i Seiser Alm i høst, og landslagslege Fredrik S. Bendiksen kjøpte to kremer på et lokalt apotek i Italia da landslaget hadde kommet til Livigno. Den ene av dem var kremen Trofodermin, som innholder det forbudte stoffet.

– Fredrik er legen min, han er legen til landslaget. Han er ekspert på idrettsmedisin, og har over 30 års erfaring. Jeg hadde full tillit til ham, og hadde overhodet ingen grunn til ikke å stole på det han sa, sier Johaug.

Hun forteller at hun fikk problemer under en samling i Seiser Alm, med et sår på underleppen som gjorde svært vondt. Hun beskriver at hun blant annet måtte ha med seg servietter ved måltidene, for å tørke vekk blod fra sår som sprakk. I Livigno ba hun legen om hjelp, og han lette i legekofferten for å finne en krem som kunne brukes.

Det fant han ikke, og legen valgte dermed å gå på et apotek for å finne en annen krem som kunne lindre smerten. Han kom tilbake med to stykker.

– Jeg brukte først en krem i to dager, som ikke virket. Jeg spurte om den sto på dopingslisten, og han sa nei. Da den ikke virket gikk jeg til ham igjen, for å prøve den andre kremen. Jeg spurte om den sto på listen, og han sa nei. Jeg stolte 100 prosent på det. Den kremen het trofodermin, sier Johaug.

Til syvende og sist er det utøveren som har ansvaret for hvilke stoffer de har i kroppen. Johaug mener hun tok det ansvaret ved å spørre legen om kremen var i orden å bruke.

– Han er ekspert på idrettsmedisin, og jeg hadde ingen grunn til å tro at den kremen sto på listen. Den 16. september ble jeg testet hjemme i Oslo, og jeg oppga alle medikamenter som jeg hadde brukt de siste sju dagene, deriblant denne kremen. Så kom prøvesvaret fra Antidoping Norge, sier hun.

Deretter var det landslagslege Fredrik S. Bendiksens tur til å forklare seg - og han meddelte at han trekker seg med umiddelbar virkning.

– Jeg skal også videre. De umiddelbare konsekvensene av situasjonen vi er i nå, er at jeg har meddelt overfor Vidar Løfshus at jeg trekker meg med umiddelbar virkning. Det er trist, men jeg har ikke noe annet personlig valg enn å gjøre det, sier han.

Bendiksen innledet sin forklaring av saken med å si at han var helt enig i alt som Johaug hadde forklart, og bekreftet hendelsesforløpet som hun la fram. Legen fortalte, i likhet med langrennsstjernen, at den siste tiden har vært svært tung.

– Jeg er dypt ulykkelig for at jeg ikke oppdaget dette, og for at jeg har satt Therese i den situasjonen hun er satt i. Jeg var hjemme hos Therese da nyheten kom og har holdt kontakten siden. Vi er begge fortvilet for situasjonen, jeg for opplagt ikke å ha gjort jobben og for Therese fordi jeg vet hva hun står for, sier han.

Bendiksen mener at Johaug ikke burde sanksjoneres for det som har skjedd.

– Etter min vurdering er Therese helt uskyldig i denne situasjonen. Hun er klar over sitt juridisk ansvar, det vet alle mine utøvere. I dette tilfellet mener jeg at Therese har gjort alt det hun skal, hun har snakket med meg, og så er det min personlig skyld. Og det er veldig vondt.

Skipresident Erik Røste beklaget det som hadde skjedd, og sier han er lei seg for at norsk langrenn og Johaug står i den vanskelige situasjonen de nå gjør.

– Det som ikke skal skje, som ikke er mulig skal skje, har skjedd. Og det synes jeg er vanskelig å forklare. Saken ligger hos Antidoping Norge, og saken er ikke avsluttet der. Therese har valgt å gå ut med saken, derfor sitter vi her i dag, og hun har full støtte fra Norges Skiforbund, sier Røste.