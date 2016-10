Er vi blodtørstige bødler?

Kommentar Det finnes formildende omstendigheter for Therese Johaug – men ingen for Norges Skiforbunds systemsvikt. For det er selvsagt viktigere å ha rutiner som hindrer smørebom på leppene enn i skisporet.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Debatten rundt Johaug-saken er krevende, mangefasettert og utfordrer forholdet mellom fornuft og følelser.

Ikke minst viser den hvor mye vanskeligere det er å forholde seg til en positiv dopingprøve som er nær, enn en levert av en utøver uten rødt pass.

Nå er «kritikk av kritikken» også en stadig voksende side av denne saken:

«Enøyde dopingkorsfarere», lyder dommen fra redaktøren i ukeavisen «Ledelse».

«Den grunne kritikken», er merkelappen Dagbladets kommentator setter på påstander om systemsvikt.

Og nå problematiserer generalsekretæren i Europarådet om det er grunnlag for i det hele tatt å konstatere at Therese Johaug er tatt i doping.

Hvor grensen bør gå for hva slags kritikk som er legitim, og ikke, er absolutt interessant å drøfte.

Men for å få mening i denne delen av ordskiftet, er det viktig å være nøye på hva det er vi diskuterer når.

Da bør vi skille mellom hva som gjelder Therese Johaug spesifikt, hva som gjelder legen og hva som omhandler Norges Skiforbund på systemnivå.

La oss ta det ett steg av gangen:

¤ JOHAUGS GRAD AV AKTSOMHET:

AKTSOMHETSVURDERING: Graden av uaktsomhet blir sentralt i vurderingen av Johaug-saken. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Selvsagt er det en nyhetssak av enorme dimensjoner at en dopingprøve av Therese Johaug har gitt utslag på et anabolt steroid. Den siste tvisten om at hun, og ikke bare legen, skal ha oversett en tydelig dopingmerking av pakken med leppekrem, vil måtte tale i hennes disfavør når det skal avgjøres hvor uaktsom hun har vært.

Da er det også relevant at hun er godt klar over utøvernes objektive ansvar, og det er velkjent at medisin fra utlandet bør utløse ekstra aktsomhet.

Men fortsatt er legens råd en formildende faktor, og jurister mener også at utøveravtalens punkt om å følge den medisinske ekspertisen sier, kan være relevant i utmålingen.

Så sant forklaringen stemmer, er det overhodet ikke vanskelig å forstå hvilken belastning det er å havne i et ekstremt uføre basert på en leppekrem.

Derfor er det en åpenbar fare for at kritikk rettet spisst mot henne blir disproporsjonal med klanderverdigheten, noe som har vært mer fremtredende utenlands enn i norsk presse. Men hun må definitivt tåle kritiske spørsmål rundt egen uaktsomhet.

GIKK AV: Fredrik Bendiksen trakk seg som landslagslege på grunn av Johaug-saken. Foto: Terje Bringedal , VG

¤ LEGENS PERSONLIGE FEIL:

Fredrik Bendiksen har, ifølge forklaringen, gjort en uforståelig feil, og tatt konsekvensen av det. Slik saken ble lagt frem, var et voldsomt kjør mot legen en uungåelig konsekvens. Selv om hans subjektive skyld i denne saken ser uomtvistelig ut, er også en side av saken at han har vært del av et system med store mangler. Og uten å unnskylde ham på noe vis, hadde også landslagslegenes arbeidskår vært bedre dersom Norges Skiforbund hadde hatt akseptable kontrollrutiner innarbeidet.

¤ SKIFORBUNDETS SYSTEMSVIKT:

PRESSET PRESIDENT: Erik Røste har måttet svare på en rekke kritiske spørsmål om medisinering av norske utøvere. Foto: Ole Kristian Strøm , VG

Horribelt håndverk fra legehold ser ut til å ha utløst både saken mot Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug. Og er det da feil å snakke om problemer med systemet i et ekstremt ressurssterkt forbund?

Vel, da kan vi jo se på systemet:

¤ Er det gjennomført tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsanalyser?

¤ Har det vært gjennomarbeidete, skriftlige nedfelte medisineringsrutiner, med et særskilt fokus på medisinering utenom vante rutiner?

¤ Har det vært jevnlig drilling av et etablert planverk for sikre at alle kjenner det?

¤ Har det fantes rutiner som hindrer at feilvurdering fra én lege kan bli utslagsgivende?

¤ Har legen begått et rutinebrudd? Eller har det ikke vært et rutinerammeverk å bryte?

¤ Har kommunikasjonsavdelingen i Norges Skiforbund systemer, basert på strategiske vurderinger, som sørger for omverdensanalyser og proaktiv håndtering av utfordrende saker før de utarter til kriser? Dette er ikke rakettforskning, men en velkjent del av PR-fagfeltet.

Kanskje har NSF hatt ting på plass som er lite kjent, men det meste tyder på at et best mulig sikkerhetsnett av uforklarlige grunner ikke er utviklet.

De som mener det er meningsløst å vektlegge systemsiden av saken, understreker at man ikke kan ha systemer som garderer mot menneskelige feil.

Det er riktig – men man må da pinadø sørge for å ha så gode systemer som mulig!

I Norges Skiforbund har de lenge vært best i verden på systematisk arbeid med alt utøverne har under skiene.

Men det lukter ikke verdensklasse av kontrollmekanismene rundt hva utøverne skal , og ikke skal, tilføre kroppen.

Dermed handler dette om systemsvikt.

Med ansvaret på toppen av maktpyramiden.

Selv om Therese Johaug burde ha vært mer aktsom, og må forberede seg på å bli straffet, er det sider av saken som gjør det lett å føle med henne.

Det er derimot ingen grunn til å synes synd på ledelsen i Norges Skiforbund.