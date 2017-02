Dopingreglene trenger skreddersøm

Kommentar Hovedprinsippene i antidopingarbeidet er som de er nødt til å være. Men det betyr ikke at dagens regelverk er optimalt.

To spørsmål er gjengangere i ordskiftet rundt Johaug-saken, og kommer neppe til å forsvinne fra agendaen i overskuelig fremtid:

* Er Therese Johaug «tatt i doping»? Eller dreier det seg kun om et regelbrudd, mens begrepet «doping» er forbeholdt tilfeller der det er bevist at utøvere har forsøkt å jukse seg til fordeler?

* Tar reglene godt nok hensyn til utøvernes rettssikkerhet? Er prinsippet om objektivt ansvar for strengt? Hvordan kan regelverket eventuelt forbedres?

Det er grunn til å dvele litt ved begge disse hovedspørsmålene.

Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, var en av de første som problematiserte om det er riktig å si at Johaug er tatt i doping.

Dersom man forholder seg til ordlyden i regelverket som er knesatt i idrettsjussen, og som norsk og internasjonal idrett har sluttet seg til, er det juridiske svaret temmelig opplagt:

Ja, Therese Johaug er dopingtatt.

I Wada-kodens «article 1» er det en egen definisjon av hva doping er.

Uttrykket defineres som «forekomst av et eller flere brudd på antidopingreglene som fremstilles i Wada-kodens punkt 2.1 til 2.10». Og allerede i punkt 2.1 understrekes det at brudd utløses ved at utøveren har et forbudt stoff i kroppen. Uavhengig av skyld – altså det mye omtalte objektive ansvaret.

Også på Antidoping Norges hjemmesider understrekes det at «i idrettssammenheng er definisjonen av doping utvidet», sammenholdt med hvordan det omtales i dagligtalen.

Så ut fra et rent formalistisk resonnement dreier det seg altså om «doping» - også i en sak der partene er enige om at Johaug ikke mente å fuske seg til noe.

Likevel er det nok klokt å heller bruke begrepet «brudd på dopingreglene» om hva som har skjedd i Johaug-saken.

Fordi en rent bokstavtro definisjon ikke evner å fange opp den moralske distinksjonen mellom utøvere som med viten og vilje doper seg for å oppnå prestasjonsfremmende effekter, og de som havner i uføret på grunn av manglende aktsomhet.

Og fordi det den jevne oppfattelsen av begrepet er så innarbeidet.

Men i hvilken grad evner regelverket å skille mellom ulike typer dopingsaker?

Svaret er sammensatt.

Så sant man ikke kommer inn under de svært strenge kravene til å være helt «uten skyld» for å ha fått det ulovlige stoffet i kroppen, skal utøveren straffes for regelbruddet.

Det prinsippet er det god grunn til å holde fast ved.

Det hadde ikke fungert med et regelverk der det bare er å skylde på legen, for dermed å kunne slippe straff. Og i serien av velmenende innspill om hvor urettferdig Johaug-utfallet oppleves av enkelte, er det vel ennå ingen som har klart å komme opp med et bærekraftig alternativ til å legge ansvaret hos utøveren for hva som finner veien til kroppen.

Olaf Tufte har interessante tanker om «gult kort» for utøvere med null negativ historikk i saker der regelbruddet ikke anses bevisst, men det er et stykke til å se for seg hvordan dette skulle fungere operasjonelt.

I utmålingen er det i dag allerede tatt høyde for at saker er ulike. Hovedregelen er fire års utestengelse om det testes positivt på stoffet Therese Johaug er tatt med. Ved at hun nå er dømt til 13 måneder, er det nettopp tatt hensyn til at skyldgraden er lav.

Men er differensieringen god nok?

Hvorfor er det ikke åpnet for en mellomting mellom ingen straff og en minstestraff på 12 måneder – også for forbudte stoffer?

For utøveren er forskjellen enorm, og det er ikke så lett å se de prinsipielle argumentene mot å innføre mulighet for å idømme tre, seks eller ni måneders straff, dersom de konkrete forholdene tilsier at det er det rimeligste utfallet.

Og på den måten kan man bevare prinsippet om et objektivt ansvar, og videreføre praksisen om at utøveren straffes for regelbruddet selv om det foreligger så lite som «ubetydelig utvist skyld».

Men der muligheten for skreddersøm gjør at det kan oppnås mest mulig proporsjonalitet mellom forseelse og reaksjon.

Det er i alle fall verdt å tygge på for regelmakerne.