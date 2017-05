Dopinghøringen: Fryktet nyren skulle bli stjålet

Ruth Kasirye (34) fryktet at hun skulle bli frastjålet nyren da hun lå på sykehus i Uganda.

– Du kan ha mistet nyren når du våkner opp, forklarte hun under torsdagens dopinghøring.

En slektning satt hos henne den første tiden da vektløfteren – i bevisstløs tilstand – ble innlagt med akutt malariaanfall rett før nyttår 2016.

Underforstått var redselen for at nyren skulle bli stjålet en av grunnene til at hun ikke sjekket nøyere hvilke medisiner hun fikk under sykehusoppholdet i Uganda. Kasirye var Norges flaggbærer i åpningsseremonien til Beijing-OL i 2008.

Les også: Fant meldonium i Kasiryes dopingprøve også tre måneder tidligere

– Jeg sitter med det inntrykket at Antidoping Norge tror jeg dro til Uganda for å dope meg, sa Kasirye ved avslutningen av høringen.

Ruth Kasirye fortalte om hvordan hun på sykehuset fikk piller tildelt i små poser eller plastkopper, uten noen form for deklarasjon om hva medisinene inneholdt.

– Jeg husker ikke så mye av det som skjedde. Jeg var ganske dårlig og mest opptatt av å bli frisk, sa Kasirye i høringen, der Antidoping Norge er motpart. De prosederer på to års utestengelse, mens Kasiryes advokat Morten Justad Johnsen mener at hun må frikjennes, subsidiært få en mild dom.

Ruth Kasirye avga i januar 2016 en positiv dopingprøve på stoffet meldonium, som ble forbudt fra 1. januar samme år. Forklaringen hennes er at hun har fått det i seg da hun lå på sykehus i Uganda.

Les også: Kasirye til VG: – Jeg blir aldri den samme

Stridsspørsmålene er blant annet om hvor lenge hun fikk denne medisinen. Ifølge Kasirye brukte hun meldonium siste gang den 1. januar 2016, altså den dagen som forbudet trådte i kraft. Antidoping Norge derimot mener at hun brukte medisinen til midten av måneden.

– Vi får ikke resepter der nede. Det går i papirlapper, forklarte Kasirye.

ADVOKATENE: Niels Kiær (Antidoping Norge) og advokat Morten Justad Johnsen, som representerte Ruth Kasirye. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Tenkte du over at det var risikofylt å ta medisiner som du fikk i en plastkopp, undret Antidoping Norges Niels Kiær?

– Jeg tenkte ikke over det, for det hadde skjedd før, svarte Tønsberg-kvinnen.

Les også: Sjarapova tilbake med dobbelttap

Kasirye forklarte at hun har malariaparasitten i kroppen og trolig kommer til å ha det resten av livet. Det skaper problemer når hun jevnlig besøker sine besteforeldre, som hun vokste opp hos inntil hun flyttet til Norge som 16-åring.

– Derfor er jeg ofte til undersøkelse nå, fortalte hun og kikket ned på sin gravide mage. Kasirye klarte ikke å holde tårene tilbake da høringen kom inn på hvor viktig vektløftermiljøet i Tønsberg er for hennes sosiale liv.

Les også: Kasirye venter fortsatt på dommen

Mot slutten av behandlingen torsdag ble det en krangel mellom Antidoping Norge og Ruth Kasiryes advokat om hun kunne søke om medisinsk unntak etter at hun hadde avlagt positiv dopingprøve.

– Jeg er overrasket over at dette kommer opp igjen nå. Jeg var sikker på at dette var avklart, sa en lettere oppgitt advokat Morten Justad Johnsen.

Antidoping Norges «aktor» Niels Kiær sa i sin prosedyre at Ruth Kasirye har utvist «simpel uaktsomhet».

Les også: Norsk friidrettstopp sa han tisset for utøver

– Hun foretok ingen undersøkelser av medisinene før hun begynte å ta dem, mens hun tok dem eller etterpå, sa Kiær.

Dette er meldonium: O Meldonium (mildronate) ble satt på dopinglisten fra 1. januar 2016 på grunn av bevis for/kunnskap om at dette stoffet var i bruk blant utøvere med hensikt å øke prestasjonsnivået. O Meldonium er brukt ved angina pectoris og hjerteinfarkt, der det er redusert blodtilførsel til hjertet. O Preparatet er ikke registrert i Norge. Det produseres i Latvia, og brukes blant annet i Russland og de baltiske statene. O Det var i fjor 514 positive dopingprøver på meldonium. Bare 11 av disse ble suspendert, inkludert Maria Sjarapova.

– Hun brukte medisinene i nesten tre uker uten å spørre noen om råd, hverken lege eller trener eller Antidoping Norge eller andre.

– Dette er et klart brudd på aktsomhetsplikten, sa Niels Kiær. Antidoping Norge krever to års utestengelse.

Kasiryes advokat Morten Justad Johnsen derimot mener at vektløfteren må frifinnes, sekundært få en mild dom på grunn av «ubetydelig utvist skyld».

Les også: Vil slette uslåelige rekorder

– Hun skal frifinnes, fordi hun tok meldonium da hun var i en akutt nødssituasjon, og hadde således krav på et medisinsk fritak.

– I den tilstanden hun var i, var det ikke naturlig for henne å tenke på doping og medisinsk fritak. Hun var bevisstløs da hun ble lagt inn på sykehuset.

Advokaten mente også at det må telle til Kasiryes fordel at hun har medvirket til å finne ut hvordan hun har fått det forbudte stoffet i kroppen.

Kasiryes advokat og Antidoping Norge er enige om at dokumentene de har fått fra sykehuset i Uganda, er svært uklare. Johnsen kritiserte også Antidoping Norge for at de ikke hadde kontaktet sykehuset for å få klargjort bedre hva som skjedde. Niels Kiær i Antidoping Norge svarte at det ville ha vært en «ressursbruk» ut over det normale.

Domsutvalget består av Ivar Sølberg, Thomas Bornø og Morten Kjær Enger.