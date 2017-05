Antidoping Norge: Fant meldonium i Kasiryes dopingprøve også tre måneder tidligere

Ruth Kasirye (34) hadde meldonium i kroppen i en dopingprøve hun avla i oktober 2015 - flere måneder før dopingsaken.

Denne opplysningen kom Antidoping Norges «aktor» Niels Kiær med i sitt innlegg i torsdagens høring i Kasirye-saken.

Dopingprøven ble avlagt den 14. oktober 2015. Meldonium ble forbudt først fra 1. januar 2016.

Ruth Kasirye har foreløpig torsdag ikke avgitt sin forklaring, men har tidligere sagt at hun ikke hadde tatt meldonium før hun var innlagt på sykehus i Uganda med malariasykdom rundt nyttår 2016.

Les også: Kasirye til VG: – Jeg blir aldri den samme

Antidoping Norges påstand er to års straff til vektløfteren, som var Norges flaggbærer under Beijing-OL i 2008.

Kasiryes advokat Morten Justad Johnsen ber om frifinnelse, subsidiært en mild dom for Tønsberg-kvinnen, som er født i Uganda.

Uenigheten mellom partene står først og fremst om hvor lenge Ruth Kasirye tok medisinen som inneholder meldonium. Kasirye og hennes advokat fastslår at hun tok denne medisinen fra 28. desember 2015 til 1. januar 2016 (altså den første dagen som stoffet ble satt på dopinglisten), mens Antidoping Norge mener at hun må ha tatt medisinen også utover i januar 2016.

Les også: Kasirye venter fortsatt på dommen

Den positive dopingprøven ble avgitt den 25. januar og inneholdt 1,3 mikrogram meldonium pr. milliliter.

Da Kasirye avga dopingprøve i oktober 2015, var altså ikke meldonium ulovlig. I ettertid har Antidoping Norge innhentet opplysninger fra laboratoriet om prøven inneholdt meldonium. Og det viser seg altså at Kasirye hadde stoffet i kroppen høsten 2015. Meldonium sto den gang på den såkalte «overvåkningslisten».

Niels Kiær i Antidoping Norge gjorde ikke noe stort nummer ut av dette i sitt innlegg torsdag. Til VG sier han:

– Meldonium var ikke forbudt på det tidspunktet.

Les også: Sjarapova tilbake med dobbelttap

Advokat Morten Justad Johnsen sa torsdag i høringen:

– Ruth hadde hørt om meldonium, men aldri brukt det tidligere.

Det er ventet at hun kommer til å bli spurt om dette senere torsdag. Advokat Johnsen sa i høringen at Kasirye ikke hadde blitt informert om at det var meldonium i oktober-prøven før lenge etter at dopingsaken hadde blitt kjent for henne i februar 2016.

Det som skaper ekstra trøbbel i Kasirye-saken, er noe uklare dokumenter fra sykehuset i Uganda. Antidoping Norge og Kasiryes advokat tolker til dels dokumentene ulikt - men er enige om at de er uklare.

Les også: Sjarapova-dopet brukt av sovjetiske soldater i Afghanistan

Advokat Johnsen kritiserte torsdag Antidoping Norge for at de ikke har tatt direkte kontakt med sykehuset i Uganda for å få klargjort detaljer i saken.

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund skal avsi dom i saken senere. De tre dommerne er Ivar Sølberg, Thomas Bornø og Morten Kjær Enger.

Ifølge WADA ble det avlagt i alt 514 positive tester for meldonium i 2016. Ifølge Antidoping Database har bare 12 av disse blitt suspendert, blant dem tennis-stjernen Maria Sjarapova, som nylig gjorde comeback etter utestengelsen.