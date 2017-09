ULLEVAAL (VG) Russland bør ikke få delta i OL til vinteren før de har lagt kortene på bordet og innrømmet organisert doping.

Det mener Antidoping Norge-sjef Anders Solheim.

– Russland må erkjenne at de har hatt et problem. Alternativt må de komme opp med en god forklaring på det som har skjedd, som alle kan akseptere. De må ta konsekvensene. Ellers synes jeg det er riktig at de blir hjemme, sier han til VG.

Les også: Uaktuelt for Johaug å anke

– En bot bøter ikke

DOPINGJEGER: Anders Solheim. Foto: Anders K. Christiansen , VG

Russland skal ha drevet omfattende juks i årene før Sotsji-OL for snart fire år siden. Mer enn 1000 utøvere i en rekke idrettsgrener skal ha vært involvert i et system som ifølge Wada-granser Richard McLaren hadde forgreininger opp i det russiske statsapparatet.

Under OL i 2014 har sjefen for antidoping-laben i Moskva, Grigori Rodsjenkov, fortalt hvordan han var med på å bytte positive urinprøver ned rene prøver som var samlet inn før lekene startet.

Mens internasjonal friidrett og den paralympiske idretten sa «nei» til Russland før Rio-OL, så valgte IOC i praksis å gi grønt lys til brorparten av utøverne fra idrettsstormakten. Bare fem måneder før OL i Sør-Korea blusser diskusjonene opp på nytt.

Kommentar: 10 ting å lære av Johaug-debatten

Det snakkes om at IOC åpner for å straffe Russland med en gigantbot.

– En bot bøter ikke på dette. Therese Johaug kunne ikke betale vekk fire måneder av straffen sin, og da bør ikke andre kunne gjøre det heller. Man kan ikke kjøpe seg ut av en dopingsak, argumenterer Anders Solheim.

Venter på rapporter

IOC har ikke fattet noen avgjørelse ennå. President Thomas Bach har utsatt avgjørelsen til to nye rapporter foreligger senere i høst. Kritikerne mener det er unødvendig: Flere rapporter har allerede dokumentert hva som foregitt, blir det hevdet.

Tidligere dopingjeger Mads Drange ønsker ikke å mene noe om hvorvidt Russland bør få delta i OL til vinteren eller ikke. Men han han er klar på at man står ved et stort veiskille i det internasjonale antidopingarbeidet.

Les også: Kaggestad ut mot skiledelsen

Valget man tar kan avgjøre om idrettsverden opplever en ny Sotsji-skandale om ti år, tror han.

– Historisk har myndighetenes involvering vært viktig for uavhengigheten i internasjonalt antidopingarbeid, sier Drange.

Han har skrevet to bøker om doping etter at han sluttet i Antidoping Norge i 2013. Den siste, «Medaljenes pris» ble lansert for noen få uker siden.

Drange jobbet lenge tett opp mot Russland i årene før Sotsji-OL. Norge drev den gangen opplæring i antidopingarbeid. At Antidoping Norge ble rundlurt går ikke Drange nødvendigvis med på.

– Vi ga bare Russland verktøyene de trengte for å drive et effektivt antidopingarbeid. Selv om jeg håpet, så var jeg aldri overbevist om at de faktisk ville ta i bruk verktøyene og gjøre de rette tingene.

– Opplevde du noe som virket merkelig underveis i arbeidet?

– Jeg hadde hele tiden en generell magefølelse som sa «jeg vet ikke». Jeg var usikker. Men RUSADA-sjef Nikita Kamaev virket veldig oppriktig, sier Drange til VG.

Tilbød Drange jobb

Kamaev døde overraskende av et hjerteinfarkt i 2016, etter at det var kjent at han gikk med planer om å skrive en bok som skulle avsløre det årelange systematiske jukset i Russland. Mange omtaler dødsfallet som mistenkelig.

På det tidspunktet hadde det gått tre år siden Mads Drange sluttet i Antidoping Norge. Bare en måned etter at oppsigelsen ble kjent, i 2013, ble nordmannen kontaktet av det russiske antidopingbyrået RUSADA.

De tilbød Drange jobb og lokket med gode betingelser og «full diskresjon».

– Da skjønte jeg at «her er det et eller annet». Det å få inn en utlending burde være et pluss. Hvorfor skulle de da tilby full diskresjon, sier Drange.

Han avslo tilbudet umiddelbart.

– Men jeg vurderte en kort stund å gå undercover, for å se hva de holdt på med. Når jeg er i ettertid ser at FSB (tidligere KGB) var involvert, og folk begynte å dø – så er jeg glad for at jeg styrte unna, sier forfatteren.

– Er du overrasket over omfanget av det russiske jukset?

– Det som først og fremst sjokkerte meg, var det som skjedde på lab-en. Jeg tenkte at det var mulig å manipulere antidopingbyrået, men har trodd at WADA-akkrediteringen til laboratoriet sikret integriteten til prøvene som allerede var tatt. Jeg trodde ikke det var mulig å manipulere lab-en, sier Drange til VG.

Les mer: Derfor fikk Johaug 18 måneder