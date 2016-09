Advarer mot «Sundby-apparatet»

Astmaekspert James Hull behandler engelske toppsyklister, svømmere og Premier League-spillere. Han advarer mot bruk av forstøverapparatet som skal være utbredt i deler av norsk idrett.

Det var et slikt forstøverapparat Martin Johnsrud Sundby benyttet da han brøt dopingreglementet og ble idømt to måneders utestengelse.

I motsetning til vanlig astmainhalatorer, består forstøverapparatet av en motor som pumper medisinen inn i kroppen.

– Jeg ønsker ikke å ta parti i den norske debatten, men kan si noe om hva jeg mener er vanlig praksis, og hva som er uvanlig praksis, innleder James Hull overfor VG.

Den engelske astmaeksperten er tilknyttet «Centre for Health and Human Performance» i London. Der behandler han OL-utøvere og profilerte fotballspillere med astmaplager. Noen tar kontakt selv. Andre blir sendt gjennom sine særforbund.

– Behandling med forstøverapparat er definitivt noe som vanligvis brukes på voksne i akutte krisetilfeller. Ender du for eksempel opp på akuttmottaket med et anfall, så får du nok behandling med dette apparatet. Men vanligvis foretrekkes vanlig inhalator dersom voksne er i stand til å bruke det, sier Hull til VG.

Han er opptatt av at idrettsutøvere ikke bør behandles annerledes enn «vanlige» astmapasienter som opplever en forverring av sykdommen.

ASTMAEKSPERT: James Hull. Foto: Alex Orrow , Privat.

Astmaeksperten understreker at ved en forverring av astmasituasjonen, bør pasienter – og det inkluderer idrettsutøvere, sier han – få inhalere steroider dersom det er vanlig praksis. Det krever en søknad om medisinsk fritak for å kunne konkurrere etterpå.

– Men man kan absolutt spørre seg: Om utøverne er så dårlige, bør de da konkurrere? spør han.

– Hva mener du som lege?

– Det er vanskelig å si. Om man er to uker inn i Tour de France, så kan det finnes logiske grunner til å steroider oralt for å hindre en forverring. Men om en utøver er på et nivå der man trenger akutt behandling med forstøver, så er det grunn til å stille spørsmål om de burde konkurrere. Det kan være farlig.

– På hvilken måte?

– Det foreligger rapporter om unge utøvere som har omkommet av astma under idrettskonkurranser. Det virker å være en trend at stadig flere utøvere benytter forstøverapparater, og jeg er bekymret for at betennelsen hos astmatiske utøvere ikke blir behandlet skikkelig. Det kan være at de trenger oral tilførsel av steroider i stedet for mer og mer av de andre brystmedisinene (som Salbutamol), sier Hull.

– Bør det være bekymringsfullt når noen hevder at det finnes tusenvis av forstøverapparater rundt om i Norge?

– Det finnes ikke noe fasitsvar på det. Men unge mennesker bør etter min mening bruke inhalatorer i stedet for forstøverapparater.

– STORT SETT ENIGE

Allerede for halvannet år siden endret sjefslege ved Olympiatoppen, Roald Bahr, instruksen for bruk av forstøverapparat.

På det tidspunktet, våren 2015, var han nettopp gjort kjent med den pågående saken mot Martin Johnsrud Sundby.

Bahr sendte da ut følgende beskjed til legene tilknyttet Olympiatoppen: Bruk av annet utstyr enn vanlig inhalator for inhalasjon av astmamedisin som salbutamol, innebærer at man bør søkes om såkalt medisinsk fritak.

OLT-SJEF: Idrettslege Roald Bahr. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Det kunne potensielt gjort at Johnsrud Sundby ikke hadde hatt en dopingdom festet til CV-en sin i dag.

På spørsmål om hva Bahr tenker om utspillet til James Hull, svarer den norske idrettslegen:

– Det kan se ut som hans kommentarer dreier seg om behandling av alvorlige astmaanfall eller forverring med salbutamol. Vi er stort sett enige. Slike anfall skal behandles på samme måte hos idrettsutøvere som hos andre med astma. Og det betyr i første rekke å gi kortikosteroider for å behandle betennelsesreaksjonen i lungene, gjerne med inhalator («kortisonspray»). Men der hvor det ikke fører frem kan også forstøverapparat og tablettbehandling være aktuelt. Tablettbehandling med kortikosteroider krever i så fall fritakssøknad.

– Han bruker ord som «farlig», og mener unge mennesker bør bruke inhalatorer fremfor forstøverapparater. Hva tenker du om det?

– Hvis et astmaanfall eller forverring ikke er under kontroll, vil vi selvsagt fraråde utøveren å trene eller konkurrere, sier Bahr.

NRK meldte allerede i slutten av august at salget av forstøverapparater har økt etter at Martin Johnsrud Sundby-saken eksploderte. Professor i idrettsetikk, Sigmund Loland, beskrev situasjonen som «trist» dersom det skyldes inspirasjon fra toppidrettsutøvere.

Faktisk syke utøvere fortjener også å kunne bruke utstyret uten å få kastet mistanke over seg, poengterte han.

– Er det riktig å si at bruken av forstøverapparater er utbredt i deler av norsk idrett?

– Jeg vet ikke. Men det vil de pågående undersøkelsene klargjøre. Så langt jeg kjenner til, er det svært få utøvere som har sitt eget apparat. Jeg vet at forstøverapparat brukes en del til andre formål enn inhalasjon av beta2-agonister, som å fukte lungene med saltvann og til å gi andre medisiner, for eksempel kortikosteroider eller Atrovent, sier Roald Bahr til VG.