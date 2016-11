Tutta jubler for Trump

Golfproffen Suzann Pettersen (35) feirer at Donald Trump blir USAs nye president.

På Twitter meldte den norske golfstjernen dette – sammen med et bilde av de to – onsdag morgen norsk tid (midt på natten der hun oppholdte seg i USA):

«Hats off for this man, you dit it! Mr. president :) congrats my friend».

Oversatt betyr det: «Hatten av for denne mannen. Du klarte det. Gratulerer min venn».

– Glad i å fyre opp



IVRIG: - Trump har alltid støttet kvinnegolfen, sier Suzann Pettersen, som her er fotografert sammen med mangemilliardæren i 2010. Foto:

Pettersen og Trump har blitt gode kompiser i løpet av de siste årene. Da VG møtte den norske golfstjernen i fjor fortalte «Tutta» at de to hadde kjent hverandre i 10-12 år. Da ledet Trump meningsmålingene på Republikanernes side. Likevel var hele verden godt kjent med hans mange omdiskuterte uttalelser.

I dag – 9. november – ble han USAs nye president.

– Hans politiske uttalelser vil jeg ikke si så mye om, men han har alltid vært en støttespiller for kvinnegolfen. Det blir sikkert hyggelig å treffe han igjen. Det er bare noen uker siden sist jeg snakket med ham, sa Suzann Pettersen til VG til 29. juli i fjor, under British Open.

På spørsmål om hva hun synes om Trumps uttalelser i valgkampen, fortalte Norges golf-ess at den nåværende presidenten «er glad i å fyre opp der det er mulig å fyre opp».

– Donald er ikke redd for å si det han mener. Om det er smart eller ikke, skal ikke jeg si noe om, men han sier det han har på hjertet.

Husker du? Tutta om vennen Trump: – Han er glad i å «fyre opp»

Vil besøke Trump i Det hvite hus



I 2015 sa Tutta dette til NTB om Trump:

– Hvis han ender opp i Det hvite hus skal i alle fall jeg dit. Da har jeg en kompis høyt oppe. Jeg har allerede begynt å kalle ham presidenten,

– Hva synes du om norske mediers omtale av ham?

– Han blir jo i mange sammenhenger beskrevet som en klovn. Samtidig kjenner jeg få personer som liker seg selv så godt som det han gjør. Han er ikke redd for å si det han mener – på godt og vondt. Av og til kan det bli helt feil, mens andre ganger blir det «home run».