Ingen slipper inn færre mål enn Solbakkens København

Ståle Solbakken (48) har en eventyrlig statistikk med FC København denne sesongen i både serie og Champions League.

Med åtte baklengs på 21 kamper i serien snitter FC København på 0,38 per kamp. Med så få mål mot vinner du også mange fotballkamper.

Solbakkens FCK har nå vunnet ni kamper på rad. Og hjemme i Kongens by har FCK spilt 41 kamper uten å tape.

– Vi har beholdt spillere over tid, og da er det lettere for alle å vite hva de skal gjøre. I bunnen ligger et godt defensivt kollektiv. Så har vi vært heldige og dyktige, og unngått skader. Litt flaks har vi også hatt hvor det har vært stolpe og ut for motstanderen, sier Ståle Solbakken og innrømmer at han er stolt over statistikken.

FCK er bare én av fire serieledere i europeisk toppfotball som fortsatt er ubeseiret i hjemlig liga. På 21 kamper.

Slik ser statistikken ut (med baklengs per kamp i parentes) for serielederne som er ubeseiret denne sesongen:

• FC København (Danmark) 21 kamper, 46-8 målforskjell (0,38)

• Basaksehir (Tyrkia) 14 kamper, 29-10 målforskjell (0,71)

• Celtic (Skottland) 14 kamper, 43-12 målforskjell (0,86)

• Real Madrid (Spania) 15 kamper, 40-14 målforskjell (0,93).

Flere på vei ut



Selv om FCK ikke kom seg videre fra gruppespillet i Champions League selv med ni poeng, var det bare to lag som slapp inn så få mål som danskene. Atletico Madrid og Juventus hadde også to baklengs på seks kamper i gruppespillet.

– Spillet i hjemlig serie har vi tatt med oss på den europeiske scenen. Vi har hatt en god offensiv og er blitt bedre i mange faser av spillet. Vi har spilt så mange kamper at vi også kan forsvare oss med ballen selv når vi møter europeisk motstand, sier Solbakken og skryter av en keeper og en backfirer som har fått god hjelp av den defensive midtbanen.

– Utfordringen til skandinaviske klubber i Europa er å få beholde et lag over tid. Får vi lov til det, ender det ofte godt.

Så spørs det hvor lenge den norske treneren får ha sine «løver» i fred. Thomas Delaney - den mentalt sterkeste spilleren Solbakken noensinne har trent - ble takket av etter helgens seier. Landslagsspilleren fortsetter karrieren i Werder Bremen.

– Delaney forsvinner til jul, så går vel «Zanka» (Mathias Zanka Jørgensen) og «Ludde» (Ludwig Augustinsson) til sommeren. Kanskje blir det én eller to til. Det er «the name of the game». Gjør du det bra i Champions League så er «alle» ute etter spillerne dine. Slik er mekanismene.

– Ingen panikk



– Men vi har ikke noe panikk. Dette er et vedvarende hjul som aldri slutter å spinne, fastslår Solbakken.

Neste internasjonale test for FCK blir bulgarske Ludogorets i åttedelsfinalen i Europa League. Solbakken & co starter på bortebane 16. februar, returen går 23. februar.

– En god loddtrekning når vi ser hvem vi ellers kunne møtt. Og det er en fordel at vi avslutter med hjemmekamp, sier Ludwig Augustinsson til FCKs hjemmeside.

– Det er et teknisk godt lag, men også et lag vi bør ha gode sjanser mot, mener Mathias Zanka Jørgensen.