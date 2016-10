Hareide slaktes etter pinlig hjemmetap

Danske medier har tatt i bruk slakterkniven etter Åge Hareide (63) og Danmarks pinlige tap mot Montenegro.

Per-Mathias Høgmo og Åge Hareide har begge fått en grusom start på VM-kvalifiseringen. Men kritikken mot Høgmo ligner en mild bris sammenlignet med bokstavene som brukes i danske medier om Hareide og Danmark etter tre poeng på tre kamper.

EkstraBladets sportsredaktør Allan Olsen kaller gårsdagens tap for Montenegro hjemme i København – nummer 105 på verdensrankingen – for en «fullbyrdet fiasko».

– Med tapet for Montenegro nådde Åge Hareide den absolutte bunn i sin korte regjeringstid. Det var en fullbyrdet fiasko og en dypt pinlig innsats av det danske landslaget hvor man særlig i 1. omgang vist hvor lavt bunnivået kan være.

Stillingen i Danmarks pulje Montenegro 3 7-1 7 poeng

Polen 3 7-5 7 poeng

Romania 3 6-1 5 poeng

Danmark 3 3-4 3 poeng

Kasakhstan 3 2-7 2 poeng

Armenia 3 1-8 0 poeng

– Leverpostei



Fotballredaktør Søren Hangøj i BT peker også på Hareide i sin kommentar «Ren tristesse og leverpostei».

– For andre kamp på rad valgte Hareide feil startoppstilling til tross for tre utskiftninger fra sist helgs kamp i Warszawa (3-2-tap for Polen), og nå er hans «bryllupsreise» over. Landslagstreneren har sin del av skylden for den danske fotballnedturen de siste fire dagene.

Dansk TV 2 har denne beskjeden:

– Glem alt om VM i 2018. VM synes tapt etter null poeng på tre dager. Et ganske ordinært dansk lag, intet mindre, konstaterer Flemming Toft.

– Idéforlatt, overgearet og krampaktig rot med mange misforståelser, fastslår fotballredaktør Søren Olsen i Politiken. Han snakker om et nederlag som gjorde vondt.

Stiller spørsmål ved prosjektet



– Nå vil det – og med rette – bli stilt spørsmål ved Hareide-prosjektet, ved formasjonen og ved spillerne. Det er ergerlig når man hadde en sånn god og positiv stemning rundt landslaget.

Jyllands-Postens sportsredaktør bruker også store bokstaver om Åge Hareide etter null poeng på fire dager.

– Det er ikke minst landslagstrener Åge Hareides ansvar. Han har hverken funnet den rette startoppstilling eller taktikk i disse to kampene. Hareides 3-5-2-system virket hverken i Polen eller her i kveld, sier Troels Henriksen etter det pinlige 1-0-tapet i går.

PS! Hareide og Danmarks første sjanse til å revansjere seg er mot Kasakhstan i København 11. november.