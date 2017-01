Nye curlingstjerner kan stjele VM-billetten fra Team Ulsrud

Thomas Ulsruds lag ble i går slått 7-2 i Perth Masters-finalen i Skottland av sine norske konkurrenter fra Oppdal. Nå kan VM-plassen ryke for Team Ulsrud- som har deltatt hvert år siden 2006.

Thomas Ulsrud, Torger Nergård, Håvard Vad Petersson og Christoffer Svae er fortsatt Norges beste curlinglag, men sølvvinnerne fra Vancouver-OL har begynt å kjenne presset fra et annet norsk lag: Team Minera Skifer fra Oppdal.

I NM i fjor vant Team Minera Skifer mot Team Ulsrud i finalen, og søndag gjentok Oppdal-guttene bedriften.

Marcus Høiberg, som er treer på Minera, forteller til VG at de ønsker en VM-billett.

– Vi jobber for å komme til VM. Men det er tøft å skulle kvalifisere seg foran Ulsrud. For at vi skal kunne komme til VM, må vi ha et visst antall poeng i internasjonale turneringer før NM. Og så må vi slå dem i NM. Og dersom vi har klart det, må vi slå dem i en best av tre-serie. De har gjort det såpass bra tidligere, så derfor har forbundet valgt å gi dem den muligheten, forteller han.

TEAM MINERA SKIFER: Alexander Lindström (f.v.), Markus Snøve Høiberg, Magnus Nedregotten og skip Steffen Walstad ønsker å utfordre Team Ulsrud om VM-billetten. Foto: Privat

Søndag beseiret de Thomas Ulsruds mannskap i en sterk turnering i Skottland.

– Det var veldig artig å slå dem. Vi slo dem i fjor også, men det er klart at det morsomt å vise at vi puster dem i nakken. Vi har mindre ressurser, men vi satser hardt, og nå har vi kommet opp på nivå med dem, forteller Høiberg.

Curlinglegenden Pål Trulsen synes det er morsomt at Norge har fått enda et lag som hevder seg internasjonalt.

– Minera er i nærheten, og de nærmer seg litt for hvert år. Nå var de i sin første store finale i dag, og til nesten år kan de kanskje ta sin første seier i en stor turnering, sier han til VG.

Men selv om Minera har begynt å sette press på OL-sølvvinnerne, er Trulsen temmelig sikker på at det er Thomas Ulsrud som er skip for det norske laget i VM i Edmonton i starten av april.

– Denne seieren har ingenting å si for VM-uttaket. De må som sagt slå dem i NM. Og så i en best av tre-serie. Det er Ulsrud som er landslaget vårt, forteller Trulsen, som skal være coach for Team Ulsrud i Continental Cup i Las Vegas de kommende dagene.

– Den cupen vi skal spille i nå, er curlingens svar på Ryder Cup. Danmark, Sverige og Norge stiller med herrelag. Det er om å gjøre å slå lagene fra Nord-Amerika, og det tror jeg vi kan greie. Vi har gode sjanser, forteller OL-vinneren fra Salt Lake City.

VG lyktes ikke med å komme i kontakt med Thomas Ulsrud.