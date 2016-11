Norge tapte curlingfinalen i EM mot Sverige etter drama

Det ble dramatisk, men etter én ekstraomgang måtte Norge gi tapt mot Sverige i EM-finalen i Skottland.

– Det var en jevnspilt kamp, men svenskene klarte å vippe det i sin favør. Selv om det aldri er gøy med tap, var dette en veldig bra kamp av oss. En av de beste vi har gjort i år. Det er surere å tape når man har spilt dårlig, sier Christoffer Svae til NTB.

Utnyttet siste stein

Svenskene ledet 5-3 etter ni omganger og Norge sto overfor en tøff oppgave før siste omgang. Men skip Thomas Ulsrud og guttene kontrollerte inn de to nødvendige poengene og sikret ekstraomganger og drama i EM-finalen.

Men Norge slet litt med presisjonen i ekstraomgangen, svenskene og Niklas Edin utnyttet sin siste stein og kontrollerte inn finaleseieren og 6-5.

Dermed måtte Norge nøye seg med sølv mens svenskene jublet for sitt tredje strake EM-gull.

Tiende strake EM-medalje

Medaljen er Ulsruds tiende strake i EM. Sammen med Ulsrud har Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Petersson gjort at Norge har vært blant de tre beste i hvert eneste EM siden 2007. Rekken består av to gull, fem sølv og to bronse.

– I år har Sverige vært bedre og vunnet så å si alt. De er tøffe å slå. Hovedmålet vårt var å ta vår 10. EM-medalje, og det oppnådde vi. Vi har overlevd tre curlinggenerasjoner og flere nye lag hos motstanderne. Personlig synes jeg det er imponerende at vi har klart å hamle opp og kjempet i toppen hele veien, mener Svae.

– Vi skal ikke glemme at vi fortsatt er amatører og kombinerer curling med full jobb og familieliv. Flere av motstanderne vår, også svenskene, driver med dette på heltid, legger han til.