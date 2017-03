Klovnebuksene slått: får ikke spille VM for Norge for første gang på 11 år

Curling-helten Thomas Ulsrud og hans lag tapte mandag kvalifiseringen og får ikke spille VM for Norge.

Minera med skip Steffen Walstad kommer dermed til å representere Norge i VM etter 6-3 i den avgjørende playoff-kampen på Lillehammer mandag.

Ulsrud og hans mannskap har representert Norge i verdensmesterskapet hvert eneste år siden 2006. I 2010 tok de sølv i OL, og de har også vunnet både EM og VM.

– Jeg må innrømme at det var overraskende, sier Pål Trulsen, som dominerte norsk curling før Ulsrud og nå er sportssjef.

De tre øvrige på vinnerlaget er Markus Høiberg, Alexander Lindström og Magnus Nedregotten. De er bare rangert som nummer 21 i verden.

Thomas Ulsrud hadde som vanlig med seg Torger Nergård, Christoffer Svae og Håvard Vad Petersson. Laget har gjennom mange år vært nesten like kjent for sine spesielle klovnebukser.

Walstads Team Minera Skifer er foreløpig bare kvalifisert for VM, ikke OL.

– I VM skal de spille for OL-plass for Norge.

– Hvordan skal dere ta ut hvem som skal spille eventuelt OL?

– Det må vi se på hvis de klarer å sikre OL-billetten til Norge, sier Pål Trulsen.

Han forteller at Walstad-laget er minst ti år yngre enn Ulrud-laget i snittalder.

– Dette er et spennende og ferskt lag. Først ble de norgesmestere og så slo de Ulsrud-teamet i playoff om VM-plass.

TEAM MINERA SKIFER: Alexander Lindström (f.v.), Markus Snøve Høiberg, Magnus Nedregotten og skip Steffen Walstad snappet VM-billetten. Foto: , Privat

Årets VM går i Edmonton i april.

– Dette skyldes at Walstad-laget har spilt fantastisk bra, ikke at Ulsrud & co har spilt dårlig, sier Pål Trulsen.

– De har gjort store fremskritt, sier han om kvartetten, som - i likhet med Ulsrud-laget - trener på Snarøya, mens som representerer Oppdal.

Han regner med at en plass rundt seks-syv er nødvendig for å sikre Norge OL-plass.

Walstad-laget vant på Europatouren i Hamburg og kom til finalen i Perth, der de slo Ulsrud i semifinalen.

Ved å vinne NM opparbeidet de seg nok poeng til å få playoff mot Team Ulsrud om VM-plassen. Thomas Ulsrud klarte å presse frem en tredje og avgjørende kamp, men der vant altså overraskelseslaget 6-3.