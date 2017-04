Molde rystet av 4. divisjonslaget Volda: – Det var ikke bra

VOLDA (VG) (Volda - Molde 2-3) Det gikk mot ekstraomganger, så satte Ole Gunnar Solskjær inn Sander Svendsen (19) og reddet laget fra det som kunne blitt årets første cupbombe.

– Jeg trodde kampen var over på 2-0 til oss, innrømmer Molde-manageren til VG etter kampslutt.

– Jo, det var ikke bra

For selv om Molde var best i det meste gjennom hele kampen, kunne fort Volda, som spiller på nivå fem i norsk fotball, vunnet kampen. De hentet opp eliteserielagets 2-0-ledelse, før Sander Svendsen sikret avansement for blåtrøyene på tampen etter å ha vært på banen i syv minutter.

– Sander er en god målscorer, og jeg tok han med hit i dag i tilfelle jeg skulle trenge han, så det var bra han scoret, sier Solskjær.

Det at laget hans lenge slet med å bryte ned motstand som på papiret skal være mye dårligere, ville han ikke prate noe om.

– Nei, vi vant til slutt, så det tenker ikke vi på. Det året vi vant cupen, lå vi under mot Hødd langt inn på overtid og klarte likevel å avansere.

– Du synes ikke det er litt bekymringsverdig at dere slipper Volda til såpass mye?

– Jo, det var ikke bra, men det tenker vi ikke på så lenge vi går videre, svarer han kjapt.

Solskjær i Volda-garderoben

Sløvt forsvarsspill og svake markeringer ga grønntrøyene fra bygda på Sunnmøre en mulighet til å detonere noe som ville vært en cupbombe av de sjeldne. Solskjærs menn hadde mye ball og relativt god kontroll, men slet med å skape målsjanser i den første omgangen. Det at det skiller flere titalls lag mellom de to klubbene, var lite synlig.

Moldes manager tok turen inn i Volda-garderoben for å rose hjemmelaget før han kom bort og pratet med VG. Den populære treneren la ikke skjul på at han ble imponert av laget som spiller på nivå fem.

– De ga oss virkelig kamp inn til døra, og det ble mye jevnere enn jeg hadde trodd.

Seks minutter effektiv fotball sendte Molde opp i tomålsledelse før publikum på stadion hadde funnet plassene sine etter pause. Det første et selvmål etter et skudd av Erling Haaland, etterfulgt av at Ottar Magnus Karlsson satte et straffespark.

SLET: Molde og Ruben Gabrielsen tok ledelsen mot laget fra 4. divisjon, men slapp Volda inn i kampen igjen. Foto: Morten Asbjørnsen

Redningsmannen Svendsen

En kollaps lå i kortene på Volda Stadion, men i stedet slapp Molde laget fra 4. divisjon inn i kampen igjen. 2176 lokale frammøtte så Volda bruke like lang tid på bortelaget til å sette to kjappe scoringer og plutselig sto det 2-2. Først ved Fredrik Kvalsnes med et herlig langskudd, og Mathias Dahlberg som stanget inn en corner. Og med flere store målsjanser til hjemmelaget måtte Solskjær slenge på både Eirik Hestad og Sander Svendsen.

– Sander kunne trengt litt hvile, men jeg måtte bruke han i dag også, innser Solskjær.

Det var nettopp Svendsen som skulle komme til unnsetning da Molde så nervøse ut mot slutten. Formspilleren bøyde ballen i det lengste hjørnet åtte minutter før full tid og reddet blåtrøyene fra ekstraomganger.

Ingen cupbomber

Alle eliteserielagene kom seg videre fra første runde. Aalesund var nærmest en cupbombe i møtet med Herd. 3. divisjonslaget sjokkerte Trond Fredriksens menn og ledet 2-0, men tangotrøyene utlignet til 2-2, men det ble ekstraomganger og der var AaFK sterkest og vant til slutt 5-3.

Odd slo Hei hele 10-0, like mange mål scoret også Sarpsborg 08 som slo Drøbak-Frogn 10-1.

