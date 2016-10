KIL-treneren om Pep-likheten:– Ring Manchester City og si at jeg er billigere!

Dagen etter den historiske KIL-bragden på Marienlyst, ler en hes og stolt Luis Pimenta (35) av sammenligningen med trenerstjernen Pep Guardiola (45).

– Det er åpenbart at Luis og Guardiola er ganske like utseendemessig, men jeg ser også likheter utenom utseendet. De har en ganske lik filosofi for hvordan man skal spille fotball, sier journalist Henning Danielsen i lokalavisen Glomdalen til VG – dagen etter at ledet Luis Pimenta ledet Kongsvinger til klubbens første cupfinale mot Rosenborg.

Pimenta har fått med seg at han har blitt sammenlignet med Manchester Citys spanske trener – som anses som verdens kanskje mest anerkjente manager – men ler godt av det hele.

– Jeg forstår at noen trekker den sammenligningen, men hvis noen tror jeg er en like god trener som Guardiola, så er det bare å ringe Manchester City og si at jeg er billigere! ler han.



Les også: Gamle Kongsvinger-helter: – Føler at du er spiller selv igjen



Selv ønsker han ikke å sammenligne seg som trener med Guardiola eller noen andre trenere.

– Det er mange jeg ser opp til. Jeg liker å lære og å plukke opp ulike momenter fra flere måter å spille fotball på, sier portugiseren. Han bekrefter at han foretrekker mye ballbesittelse og å dominere kamper med ball, men vet at det ikke alltid er mulig.

– Før kampen på Marienlyst visste vi at vi kom til å bli presset lave av Strømsgodset. Derfor må vi også være gode på å dominere kamper uten ball, forteller 35-åringen, som beskriver følelsen dagen derpå triumfen i Drammen slik:

– Jeg er så stolt. Stolt over alt som har skjedd for laget, klubben og regionen vår, sier en hes Pimenta til VG dagen etter bragden.

Det er ikke mye igjen av stemmen etter torsdagens oppgjør på Marienlyst, men engasjementet og stoltheten er like stor.

Les også: Suksess-Pimenta vet ikke om han får fortsette i Kongsvinger

Den engasjerte portugiseren sto knapt i ro gjennom nitti minutter på Marienlyst og det lyste engasjement.

– Han har en enormt høy stjerne her i Kongsvinger nå. Ikke bare på grunn av cupfinalen, men på grunn av måten han har skapt et nytt engasjement rundt fotballklubben på, forteller Danielsen Glomdalen.

– Vi «glomdøler» er jo litt trauste, og det er den strake motsetningen av Luis. Folk synes det er moro å gå på kamp for å se laget spille god fotball og for å se på hvor engasjert Luis er på sidelinjen.

I pausen tok treneren med seg spillerne bort for å takke supporterne for støtten. Danielsen har aldri sett noe lignende og er imponert over måten Pimenta har økt engasjementet rundt KIL.

– Supporterne fikk en skikkelig «boost» av den gesten fra Luis og spillergruppen, og det tror jeg hjalp spillerne de siste 45 minuttene. Jeg har aldri hørt Kongsvinger-supporterne være så høylytte, sier journalisten.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FØLELSESMENNESKE: Luis Pimenta brast i gråt etter bragden mot Strømsgodset på Marienlyst. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Rosenborg er favoritter



Det er to år siden Pimenta kom til Kongsvinger fra Hønefoss. Spillende sportssjef i Kongsvinger, Espen Nystuen, husker at de så på ansettelsen av portugiseren som en sjanse å ta med tanke på hans manglende erfaring som hovedtrener.



– Han er vanvittig god på feltet, spesielt på å jobbe med angrepsmønstre. Han er dedikert og brenner virkelig for fotball. Det er liten tvil om at han elsker å være fotballtrener, forteller spillende sportssjef i Kongsvinger, Espen Nystuen.

VG+: Historien om Kongsvingers vei tilbake

At klubben også har sikret seg kvalifiseringsplass til neste års eliteserie, gjør ikke portugiseren mindre populær.

– Hva slags sjanse har Kongsvinger mot Rosenborg i cupfinalen 20. november.?

– Den er veldig liten, men det var liten sjanse for at vi skulle slå Strømsgodset på Marienlyst også. De sto med syv strake semifinaleseire og vi sto uten en eneste cupfinale. Når vi reiser til Ullevaal skal vi gjøre vårt beste for å slå Rosenborg. De er store favoritter, men vi har en stor drøm. Det betyr vel noe det også, avslutter Pimenta.