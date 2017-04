Charlotte (19) kåret til en av verdens beste bandyspillere

Charlotte Selbekk har spilt i fire svenske bandyfinaler på rad og ble nylig kåret til en av verdens beste kvinnelige bandyspillere. Og hun er bare 19 år.

Forrige helg spilte hun sin fjerde SM-finale på rad. Gamleklubben Kareby slo Västerås 3-1, men Selbekk gjorde en god figur og var et av ellers få lyspunkter for Västerås.

– Hun er en trollkvinne. Hun er en elegant og fenomenal bandyspiller, uttalte SVT-kommentator Johanna Pettersson, en av verdens beste kvinnelige bandyspillere gjennom tidene, da hun kommenterte SM-finalen sist helg.

Og noen dager senere fikk hun seg en svært positiv overraskelse da hun åpnet boken «Bandylirare 2017», som gis ut i forbindelse med sluttspillsfinalene. Der var hun tatt ut på et «drömlag», sammen med seks russere og fire svensker.

– Det var utrolig gøy å bli tatt ut. En stor ære. Jeg visste ikke noe om at jeg var med på laget før jeg åpnet boken, så jeg ble ganske sjokkert!

Oppvokst med ball

Selbekk er vokst opp et lite steinkast fra bandybanen på Haslum og var både god i fotball og bandy. Hun har vunnet Norway Cup og fått sølv i Dana Cup, men det var bandy som var idretten for Selbekk. Hun spilte med gutta på kretslaget i tidlig alder og gjorde en god figur.

Hun begynte på bandygymnas i Vänersborg i Sverige i 2013. I samarbeid med bandygymnaset skrev hun under for Kareby, der hun umiddelbart ble en viktig brikke for et av Sveriges beste damelag.

I oktober 2014 vant Kareby World Cup i bandy for klubblag etter å ha slått det russiske mesterlaget Rekord Irkutsk i finalen. Kareby lå under 3-0, men tre scoringer fra Selbekk sørget for at det hele måtte avgjøres på straffer. Der vant Kareby, og Selbekk ble turneringens toppscorer.

Da hun var ferdig på bandygymnas sommeren 2016 ble hun kåret til Sveriges beste juniorspiller etter at hun hadde vunnet alt som kunne vinnes med Kareby: to SM-gull og to World Cup-titler. I tillegg avgjorde hun bronsefinalen mot Canada, som sørget for Norges første medalje på kvinnesiden siden 2010.

Artikkelen fortsetter under bildet

FLAGGET PÅ BRYSTET: Selbekk mot Sverige. Senere i turneringen sørget hun for Norges første medalje på kvinnesiden siden 2010 da hun senket Canada. Foto: Torstein Vegheim

Kåret til en av verdens beste

Det er det svenske «Magasinet Bandyportföljen» som gir ut «Bandylirare 2017», en bok der de har rangert verdens beste bandyspillere på et såkalt «drömlag». Der har de altså funnet plass til Charlotte Selbekk, eller Selbeck, som den svenske boken har gått for.

Om 19-åringen står det blant annet:

Man finner få norske herrespillere i Eliteserien, men på damesiden har Norge en av verdens beste angripere i Charlotte Selbekk. (…) Västerås har en målgarantist som ofte gjør uventede ting med sitt gode overblikk for spillet og hennes fine teknikk.

SELBE (C) KK: Charlotte Selbekk – eller Selbeck? – ble tatt ut på «drömlaget» til svenske «Magasinet Bandyportföljen», da de ga ut sin bok «Bandylirare 2017». Foto: Privat

Selv om det ble tap i SM-finalen mot gamleklubben Kareby var Selbekk fornøyd med sin første sesong i Västerås.

– Sesongen gikk bra, jeg hadde en litt annen rolle i Västerås enn i Kareby. Jeg startet flere angrep og gjorde totalt 15 mål og fem assists på 15 kamper. Finaletapet mot gamleklubben var surt, men jeg skal jobbe hardere frem mot neste sesong slik at vi vinner neste, sier Selbekk.

Hun trives godt i Västerås og har ingen planer om å flytte hjem til Norge. Nå jobber hun i en klesbutikk på nett. Laget har fri til 1. mai, så begynner oppkjøringen til neste sesong med knallhard barmarkstrening.

Og det skal ikke stå på ambisjonene for 19-åringen fra Haslum foran neste sesong.

– Målsettingen for neste sesong er å vinne SM-gull og poengligaen, sier stortalentet.