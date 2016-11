Spisskrise for Solbakken før skjebnekamp

FC København er svekket i angrep foran tirsdagens mesterligakamp mot Porto. Både Andreas Cornelius og Federico Santander må stå over grunnet skader.

Den danske landslagsspissen Cornelius pådro seg en muskelskade i fredagens 2-1-seier mot AaB. Ifølge FCK er 23-åringen ute for resten av året.

– Det gjør en forskjell i vårt offensive spill, siden vi får mindre dødballkraft og mindre fysikk i boksen. I stedet har vi lettere spillere som gjør at vi kan spille hurtigere i kombinasjonsspillet, sier trener Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

– Et sterkt lag



– Det er vanskelig å si hvordan det påvirker våre sjanser. De er nok ikke blitt større, men vi kunne også fått problemer selv om vi hadde dem på laget. Vi møter et veldig godt Porto-lag, fortsetter den norske treneren.

Mesterligaens gruppe G Leicester 5-0 10 poeng

FC Porto 4-3 7 poeng

FC København 5-2 5 poeng

Club Brugge 1-10 0 poeng

Santander ble skadd under landskamp med Paraguay.

– Han rekker ikke bli klar til tirsdagens kamp, sier Solbakken om spissen som var på treningsfeltet søndag, men måtte trene på egenhånd.

Porto røk ut av den portugisiske cupen mot Chaves fredag etter ekstraomganger og straffesparkkonkurranse, men det legger ikke Solbakken stor vekt på.

– Det er fortsatt et sterkt lag med mange gode spillere, og det så vi senest da de spilte toppkamp mot Benfica i ligaen. Men vi så i den første kampen der nede at vi kan være med, og det har vi også gjort i våre andre mesterligakamper. Det skal vi også gjøre på tirsdag, lover Solbakken.

Tror FCK må ha seks poeng til



København ligger på tredjeplass i gruppe G med fem poeng på fire kamper. Den norske treneren tror laget sitt må ha full pott for å kunne snakke om avansement fra gruppen som Leicester leder med ti poeng. Porto er nummer to med to poeng mer enn FCK.

– Jeg tror vi er nødt til å vinne de to siste kampene fordi Porto har Leicester hjemme i siste kampen, hvor engelskmennene mest sannsynlig allerede er videre.

– Men det er heller ikke umulig for oss. Vi er sterkt organisert og er meget solide defensivt. Så må vi kompensere offensiv kraft med hurtige bein, avslutter nordmannen.

Porto går videre med seier i morgen. Den første kampen i Portugal endte 1-1.