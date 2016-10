Slik blir boksefesten

Lørdag kveld går det første profesjonelle boksestevne på norsk jord av stabelen. Åtte boksere, fire kamper og ett potensielt legendarisk showdown ventes å skape elektrisk stemning i Oslo Spektrum.

Det er helt klart tittelkampen mellom Cecilie Brækhus (35) og Anne Sophie Mathis (39) det er knyttet mest forventning til lørdag kveld. Matchen har fått tilnavnet «The homecoming».

Men dørene åpner i god tid før storkampen, og innen den begynner har arrangørene lovet et omfattende show inkludert tre andre boksekamper

Planen for kvelden er som følger, skriver Oslo Spektrum på sine nettsider, med forbehold om at tidspunktene ikke er nøyaktige:

• 18.00 - Dørene åpner

• 19.00 - 20.40 - Amatørkamper

• Pause cirka 20 minutter

• 21.00 - 21.30 - 1. proffkamp med Kevin Melhus og Christian Dulz

• Pause ca. 30 minutter

• 22.00 - Ringseremoni/ Walk In

• 22.30 - 23.00 - Hovedkamp Mathis

• 23.10 - Vinnerseremoni

Celebert ringside



Det første profesjonelle boksestevne på norsk jord på 35 år har også vakt publikums interesse. Oslo Spektrum ble revet bort på bare noen timer etter at de ble lagt ut for salg. 10 000 har betalt fra 690 kroner for å få se den historiske kampen. De gjeveste billettene er ringside og skal ha kostet opp mot 6000 kroner. Disse var ikke lagt ut for salg, men måtte søkes om.

De heldige få vil få celebert selskap ringside.

Tungvektsstjernen Vladimir Klitsjko og skuespillerkjæresten hans Hayden Panettiere er blant de som sitter nærmest ringen.

Også kulturminister Linda Hofstad Helleland – mangeårig forkjemper for proffboksing i Norge – er ventet ringside. Det samme er Brækhus’ gamle bokserival Klara «Swedish Princess» Svensson.

Verdenskjent annonsør



Alt håp er likevel ikke ute for de som ikke har billett. Snarere tvert imot. TV 3 sender lørdag i tidsrommet 19.00–23.30, og det er ventet at Brækhus' kamp vil starte i 22.30-tiden.

I tillegg er VG og VGTV tilstede i Spektrum og dekker kampen bredt.

Det er den verdenskjente Michael Buffer som er hentet inn som ringannonsør til det historiske stevnet.

