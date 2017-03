Selv om det kostet 299 kroner å se Cecilia Brækhus (35) bokse mot Klara Svensson (29), var det flere som valgte å streame kampen live på Facebook. Umulig å stoppe, mener eksperter.

Fredag 25. februar bokset Cecilia Brækhus og Klara Svensson i Oslo Spektrum, en kamp «First Lady» vant overlegent på poeng.

Oppvarmingskampene til «The Nordic Rumble» ble vist gratis på Viasat 4, men sekunder før hovedkampen måtte folket som ønsket å se kampen gå over til kanalens «pay-per-view»-tjenesten.

Hadde du Viaplay-abonnement kostet kampen 199 kroner, mens prisen var 299 kroner for de uten abonnement. Til informasjon koster en Viaplay sportspakke 299 kroner i måneden, mens du må punge ut 199 kroner for en såkalt fighting-pakke.

Selv om du hadde denne fighting-pakken kostet det altså 199 kroner å få sett kampen.

– Vi kommenterer aldri seertall, men vi kan si at vi er veldig fornøyde, sier Viaplays pressesjef Fredrik Olimb til VG.

Streamet kampen på sosiale medier

Flere seere som kjøpte kampen på pay-per-view valgte å streame kampen på sosiale medier. Enkelte valgte å skrive at donasjoner på Vipps ble tatt imot med takk.

– Når det kommer til folk som streamet på sin egen Facebook-bruker kan vi si at vi ikke har gjort noe aggressivt eller dramatisk, fortsetter Olimb.

Trond Blindheim er rektor ved Høyskolen i Kristiania, og tror ikke løsningen er å gå etter hver og en bruker som valgte å streame kampen på sosiale medier.

– Det går ikke å gå mot den enkelte bruker når det er over 3 millioner brukere på Facebook i Norge. Skal man først gjøre noe må man gå mot systemet. Det nytter ikke å stoppe det, sier Blindheim.

– Alle vil ha tilgang til alt gratis. Uansett var tilbudet til kampen på fredag såpass bra andre steder at du ikke måtte kjøpe kampen for å følge med. Jeg satt selv og så på nettbrettet imens jeg leste rundeoppsummeringer på VG, fortsetter rektoren.

Morten Wiberg er sjef i TV/Radio/Kino-avdelingen i Carat Norge. Han er ikke overrasket over at flere som hadde kjøpt kampen valgte å streame på sosiale medier.

– Det er ikke bra. At Viasat tar betalt for dette er forståelig, de har enerett over rettighetene. Folk generelt kjenner heller ikke til regler og rettigheter. De vil at alt skal være gratis, sier Wiberg.

– Ikke lov å streame

Jon Wessel-Aas er advokat i Bing Hodneland og sier følgende om det juridiske:

ULOVLIG: Jon Wessel-Aas, advokat i Bing Hodneland, er klar i sin sak vedrørende Facebook-visningen av Brækhus-kampen. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

– De som har filmet TV-skjermen har teknisk sett gjort noe ulovlig. De krenker Viasats rettigheter etter åndsverkloven, sier Wessel-Aas.

– De har filmet Viasat sine opptak. Det er det samme om VGTV hadde filmet skjermen med Viasat sine bilder og sendt på VGTV. Det er ikke lov, fortsetter advokaten.

Wessel-Aas er imidlertid usikker på om TV-kanalen vil forfølge problematikken.

– Viasat har muligheten til å gå på de enkelte som har gjort det og kreve erstatning hvis de vil, men det er mulig at Viasat ikke anser det som et stort nok problem. Det er opp til dem om de ønsker å bruke ressurser på dette.

– Rettslig sett har det ikke noe å si hva sendingen kostet for den enkelte seer. Selv om kampen hadde blitt vist på Viasat 4 hadde det ikke vært lov. Det er også samme om det er en boksekamp som koster penger, eller et naturprogram som vises på NRK.

– Det spiller ingen rolle om det er betal-TV eller ikke. Det er ikke lov.