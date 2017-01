Cecilia Brækhus besto ikke medisinsk test - The Nordic Rumble utsettes

Cecilia Brækhus står vanligvis for utdelingen av knockouts, men nå har en influensa tatt knockout på «The First Lady».

Cecilia Brækhus er undersøkt av Dr. David McDonagh, kampansvarlig lege i First Lady Promotion. Hans vurdering er at Brækhus’ helsetilstand ikke tillater at hun bokser førstkommende lørdag. Hun er dermed erklært «not fit to box».

Det melder First Lady Promotion i en pressemelding. Selv de tøffeste kan altså bli slått ut av en influensa.



SENGELIGGENDE: Cecilie Brækhus må holde sengen mens hun pleier influensaen. Her fra en tidligere reportasje med VG Helg. Foto: Annemor Larsen , VG

– Brækhus er, som tusenvis av andre nordmenn, rammet av en influensa-lignende sykdom. Det gjør at hun for tiden ikke er i trening, og så kort tid før kamp gjør det at det ikke vil være forsvarlig å la henne bokse, sier dr. David McDonagh.

Morten Andreassen, daglig leder i First Lady Promotion forteller VG at sykdommen til Brækhus må bli tatt på alvor.

– Sykdommen er alvorlig nok til at hun ikke kan bokse den opprinnelige datoen, men er samtidig ikke noe mer alvorlig enn at den nye datoen er uproblematisk.



First Lady Promotion, som ansvarlig arrangør av boksestevnet, er underlagt strenge sikkerhetsbestemmelser i knockout loven. Det inkluderer at kampansvarlig lege skal undersøke og godkjenne alle boksere før kamp.

The Nordic Rumble flyttes



– Utøvernes helse og sikkerhet går foran i enhver sammenheng, og vi må derfor utsette det planlagte boksestevnet førstkommende lørdag, forteller Morten Andreassen, daglig leder i First Lady Promotion.

The Nordic Rumble i Oslo Spektrum er derfor flyttet til fredag 24. februar.

Den nye datoen har blitt lagt til en fredag, noe som ikke er typisk for boksekamper. Det har en simpel forklaring, ifølge Andreassen.

– Det er fordi det er den første ledige datoen i Oslo Spektrum. Skulle vi ventet på en lørdag måtte vi ventet mye lenger. Dette er gjort i samråd med bokserne

Han forteller også at Brækhus er lei seg for at hun må utsette.

– Jeg var i mitt livs form før jeg ble slått ut av influensaen. Dette er det verste som kan skje en bokser så tett opp til kamp, men helse og sikkerhet kommer selvfølgelig først, sier Cecilia Brækhus.

Cecilia Brækhus beklager situasjonen som har oppstått og har stor forståelse for hva det betyr for alle som har gledet seg til å se henne i ringen førstkommende lørdag, men hun er toppmotivert for å bli frisk og kampklar til 24. februar.

Dette ville vært den andre proffkampen i Norge på 35 år. Den første var mellom nettopp Cecilia Brækhus og Anne Sophie Mathis i oktober, og etter en så lang ventetid ble selve matchen en kortvarig affære; Brækhus vant kampen etter 3 minutter og 5 sekunder.

Nå må altså alle bokseentusiaster og andre interesserte smøre seg med litt tålmodighet mens Brækhus pleier syken for å bli kampklar til den 24. februar.