Casper Ruud (18) forsto at noe var galt da han begynte å fryse i 32 varmegrader.

Det norske stortalentet vant første sett 6-3, men tapte 7–5 i det andre og måtte avbryte kampen på 0–3 i i det tredje settet i første rundekampen mot Tommy Paul under ATP 500-turneringen Citi Open i Washington DC.



Til VG forteller 18-åringen at det var varmen som tok knekken på ham.

– Ja, jeg merket det først i midten av det andre settet. Vi hadde en del fighter der, og da ble det bare verre og verre. Først klarte jeg ikke fokusere på ballen, også ble jeg liksom helt matt. Og på slutten begynte jeg å fryse. Og det er kanskje ikke helt normalt i 32 graders varme, sier Ruud, som fortsatt ikke har kommet helt til hektene mens han prater på telefonen med VG.



– Det går litt bedre, men jeg har det ikke dritbra nå, for å si det sånn, sier en betuttet Ruud kort tid etter kampslutt.

Går glipp av stjernemøte

Nordmannen mottok medisinsk behandling to ganger i løpet av kampen, – først i det andre settet og deretter før det tredje og avgjørende – men smertestillende tabletter mot det han sier var «solstikk-relaterte plager» var fånyttes.

– Jeg er ikke typen til å trekke meg, men til slutt ble det så ille at jeg måtte. Jeg gjorde alt jeg kunne for at det ikke skulle bli verre, men det gikk ikke, forklarer han slukkøret.

Ekspert om Ruud: – Topp 100 snart

Tapet gjør at Ruud er ute av turneringen og dermed går glipp av både 20 verdifulle ATP-poeng og ikke minst et stjernemøte med Lucas Pouille fra Frankrike, nummer 17 på verdensrankingen, i andre runde.

Var forberedt på motgang

– Det er klart det er litt bittert at det ender sånn når en sånn kamp ligger i potten. Det hadde vært kult å møte ham, men jeg satser på at det kommer flere sjanser til å møte stjernene i fremtiden, sier Ruud – som er inne i en tøff periode på tennisbanen.

Les også: Hyllest til Roger Federer

Men den reflekterte Snarøya-gutten lar seg på ingen måte stresse av motgangen.

– Det har jo egentlig bare gått oppover det siste året, så jeg var forberedt på at motgangen skulle komme. Det her er på ingen måte verdens undergang, og jeg er ikke redd for at jeg skal stagnere. Jeg må tåle litt stang ut.



Hva synes du: Er Federer tidenes største idrettsstjerne?

– Men nå er det tid for revansj, sier en bestemt Ruud, som håper plagene skal slippe taket så fort som mulig.

For allerede i neste uke er det klart for turnering i California.

– Jeg håper å få til en rolig treningsøkt allerede i morgen. Jeg får bare tøffe meg opp og bite tennene sammen – her er det ingen kjære mor. Heldigvis er været litt annerledes der – det er ikke så fuktig som her i Washington. Så jeg satser på at det skal gå fint, avslutter Ruud.