Drømmen om Roger mot Ruud

Kommentar At en Grand Slam-kamp mot tidenes tennisspiller er innenfor rekkevidde, sier alt om hva Casper Ruud er i ferd med å få til i en verdensidrett.

TILBAKE: Superstjernen Roger Federer, her fra en trening foran Australian Open, er klar igjen etter et skadeavbrekk. Kanskje møter han en norsk 18-åring.

Han ble først myndig like før jul, og har tatt steg uhorvelig mye raskere enn noen kunne drømme om. Og nå er det bare én kamp, mot en 211 centimeter høy amerikaner, som skiller tennistalentet fra Snarøya i Bærum fra hovedtablået i Australian Open.

Skulle han klare å passere også Reilly Opelka, er det faktisk fullt tenkelig at en gutt som nylig spilte juniortennis får bryne seg mot verdensnavn.

Det kan bli tidligere Wimbledon-finalist Tomas Berdych. Det kan bli David Goffin. Det kan bli Richard Gasquet. Eller, sykest av alt; vi kan få Roger mot Ruud.

En norsk 18-åring mot en av verdens mest berømte idrettsstjerner, som har slått nær sagt hver rekord det er mulig å slå gjennom et langt liv som tennissportens elegantier.

Og, om det er lov til å bli personlig et lite øyeblikk, kommer det i tilfelle til å innebære at jeg opplever noe jeg trodde var utenkelig; en tenniskamp der jeg ikke holder med Federer.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven

For helt siden jeg var så heldig å være til stede da Roger Federer slo Rafael Nadal i Wimledon-finalen i 2007, da Casper Ruud såvidt hadde begynt på skolen, har jeg vært langt over snittet fascinert av sveitseren.

Av elegansen, auraen, hvordan han gjør tennis til kunst, av sportsånden, publikumstekket, troen på egen stil - etter hvert også av hvordan han aldri vil gi seg. Det er en humørpiller av de sjeldne når han vinner, og nærmest fysisk smertefullt når han taper. Som han dessverre gjør oftere enn før.

For etter 17 Grand Slam-triumfer, en bankkonto som renner over og to sett med tvillinger på hjemmebane, ville vel de fleste ha pakket ned racketen når man etter hvert merket at det ikke holder helt inn lenger. At Djokovic og Murray er bedre, og at drømmen om nummer 18 nok aldri blir realisert. Men nå har Federer tatt en lang pause for å hele kroppen, slik at det er vanskelig å vite helt hvor han står.

Og skulle det ende opp med Federer mot Casper Ruud, er det bare å sette over kaffen og belage seg på en søvnløs natt.

Uansett hvordan det går videre på den andre siden av verden de neste dagene, så snakker vi om en etterlengtet opptur for norsk tennis. Som har famlet etter pappa Christian Ruuds herjinger på 90-tallet, der han var så høyt som nummer 39 i verden på det beste. Ennå er det vanskelig å si hvor langt det kan gå for Ruud den yngre, i en idrett der nåløyet i verdenstoppen er utrolig mye trangere enn i idrettsgrener mange er mer opptatt av for øyeblikket.

Men at det ser lovende ut, er et åpenbart understatement.

På idrettsgallaen i 2017 var det ikke rom for Casper Ruud på nominasjonslisten. Fortsetter han som nå, er det ikke lenge før det blir heder og ære på Hamar for Bærum-gutten.