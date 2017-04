Tenniskometen Casper Ruud (18) gir seg frist ut året på å bli topp 100 i verden. Og er sikker på at øktene med Rafael Nadal allerede har gjort ham til en bedre spiller.

– Ja, helt klart. Det har gitt meg stor motivasjon. Det har bidratt til at jeg mer og mer føler at jeg kan matche de beste, sier Casper Ruud til VG.

Mandag ettermiddag imponerte det norske tennishåpet stort i ATP 500-turneringen i Barcelona. 18-åringen slo moldovske Radu Albot, nummer 81 i verden, med sifrene 6-2, 6-2 og tok seg enkelt videre til andre runde i den spanske storturneringen.

Fakta om Casper Ruud Alder: 17 år. Født: 22. desember 1998. Klubb: Snarøya Tennisklubb Sønn av: Tidligere tennisspiller Christian Ruud. Verdensrankingen: 126 (pr. 24. april 2017)

– Jeg spilte veldig bra til tider. Jeg følte jeg styrte spillet og hadde høyere tempo enn ham, sier Ruud.

Skalpen kom bare to uker etter at 18-åringen fikk trene med sitt store idol, tennislegenden Rafael Nadal, på Mallorca. Da ble trykket på nordmannen så stort at pappa Christian Ruud måtte sette foten ned og si til nei til media.

Dette sa Casper Ruud før mandagens kamp:

Fire dager med Nadal

Nå forteller sønnen mer utdypende om hvordan det var å trene med Nadal.

– Selv om han er en av tidenes mestvinnende tennisspillere, er han en av de mest ydmyke personene jeg har møtt. Han er akkurat like ydmyk og sulten som en hvilken som helst spiller, og det tror jeg er helt spesielt. Jeg må lære litt av det, sier Ruud, som fikk fire treningsdager sammen med «Kongen av grus».

Husker du? Ruud slått ut av Miami Open

– Det var spennende å få kjenne på skikkelig «tungt grusspill», fortsetter han.

Ny skalp?

Onsdag denne uken skal Ruud møte den tøffeste motstanderen han noen gang har møtt. Den 29 år gamle spanjolen Albert Ramos-Viñolas er motstander i den andre runden av ATP 500-turneringen i Barcelona. Han er rangert som nummer 19 i verden mot Ruuds 126.-plass.

Oppgjøret blir nordmannens første møte med en topp 20-spiller. Og Albert Ramos-Viñolas er i kanonform om dagen: I en turnering i Monte Carlo forrige uke kom han til finalen. Der ble tap. Mot hvem? Rafael Nadal.

I samme turnering røk Ruud for øvrig ut i første runde:

– Han blir den største og beste jeg har spilt mot til nå i en turnering. Jeg er underdog, så jeg kan spille med lave skuldre. Presset er på ham, sier Ruud – som har trent med spanjolen tidligere.

– Tøff trekning

Pappa Christian Ruud melder at det var veldig jevnt i disse treningsmatchene, men er klar på én ting:

– En veldig tøff trekning, men det er helt klart muligheter der, hvis Ramos er litt seig i beina, sier faren.

Lest? Ruud var nære finalesensasjon i Rio

Men uavhengig om det blir seier eller tap, er hovedmålet for Ruud denne sesongen klart:

– Hovedmålet er å være inne blant topp 100 i løpet av året. Muligheten for det er god, jeg er ikke så altfor langt unna nå, sier 126.-rangerte Ruud.

PS: Det neste målet for Casper Ruud er Grand Slam-turneringen Roland Garros i slutten av mai og starten av juni. Der ser det ut til at 18-åringen må gjennom en kvalifisering for å få delta i hovedturneringen.