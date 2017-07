Nordtveits nye sjef Alexander Rosen til VG: – Norske spillere er nesten hektet på Premier League

Han startet «sportsdirektør-karrieren» som assistent i Follo. Nå selger Alexander Rosen (38) spillere for flere hundre millioner kroner, og er klar for Champions League med Hoffenheim.

– Hei! Jeg kan gjerne snakke norsk med deg, men vi må ta intervjuet på engelsk slik at pressesjefen forstår hva vi snakker om, sier Rosen når han får VGs reporter på tråden.

Norskkunnskapene er imponerende med tanke på at han kun var to sesonger i Follo – som både spiller og klubbmedarbeider – i 2006 og 2007.

– Han hadde jo utdannelse før han kom til Norge. Så da jeg skrev kontrakt med ham i Tyskland høsten 2005, var forutsetningen at han både skulle være spiller og jobbe i klubbadministrasjonen. Han hadde ansvaret for klubbregistrering, fotballskoler og akademiet, og var støttespiller for meg som den gang satt som sportslig leder, forteller den tidligere Follo-lederen Stig Paulshus.

– Er du overrasket over suksessen han har hatt?

– Nei. Men det overrasker meg og de fleste andre at det har gått så fort. Han er en veldig ålreit kar på alle måter. Ikke høy på pæra. Ikke blendet av egen suksess. Men så vet jeg også at det var tøffe tak da han var spiller i Follo. Han krevde mye av sine medspillere. Det var det ikke alle som tålte bestandig, svarer Paulshus.

Han har fortsatt god kontakt med 38-åringen som har gjort lynkarriere i Bundesliga. Nå er klubben for første gang kvalifisert for Champions League, og i tospann med den 29 år gamle hovedtreneren Julian Nagelsmann har Rosen levert imponerende resultater i Hoffenheim.

Begynte i Norge

Men det hele startet altså i Norge.

– Jeg spilte blant annet for det tyske U21-landslaget, men slo aldri gjennom på det høyeste nivået. Så jeg bestemte meg i stedet for å legge planer for fremtiden. Men jeg ønsket å gjøre en spesiell ting først. Jeg ville dra til et annet land. Jeg vurderte Australia eller New Zealand, men via en gammel venn i 1860 München kom jeg i kontakt med Stig (Paulshus). Så da dro jeg til Follo som halvprofesjonell spiller og som assistent til sportslig leder. Det var perfekt for meg. Jeg lærte å jobbe i en fotballklubb. Selvsagt var det på et lavt nivå, men jeg lærte det fra bunnen av, sier Rosen.

Han steg raskt i gradene etter at han ble hentet inn som spiller for Hoffenheims andrelag i 2009. I 2013 ble han sportsdirektør. Sommeren 2015 ble Roberto Firminos overgang til Liverpool tidenes største salg ut av Bundesliga for nærmere 400 millioner kroner.

Denne sommeren har Hoffenheim-duoen Niklas Süle og Sebastian Rudy tatt steget til giganten Bayern München.

Hyller Nordtveit

Inn har blant annet Håvard Nordtveit kommet, fra West Ham.

– Grunnen til at vi hentet inn Håvard Nordtveit har lite å gjøre med at han er norsk. Selv om jeg fortalte ham at jeg trengte å friske opp mine norskkunnskaper, sier Alexander Rosen og ler.

KLUBBYTTE: Håvard Nordtveit er i gang i sin nye klubb Hoffenheim. Her fra en treningskamp mot Bayern Munchen og Franck Ribery forrige uke. Foto: Marius Becker , AFP

– Han er virkelig en god spiller. Og jeg hadde en følelse av at han var veldig komfortabel med å spille i Bundesliga. Norske spillere er nesten hektet på Premier League. Det merket jeg da jeg var i Norge. I begynnelsen trodde jeg at han ikke ville forlate West Ham. I mine diskusjoner med Håvard, følte jeg at han ville lære mer og utvikle seg videre. Håvard snakket med Julian, og jeg tror han likte måten vi jobber på, forteller tyskeren.

Nordtveit ble i fjor sommer hentet til West Ham fra Borussia Mönchengladbach, men overgangen ble aldri den suksessen han hadde håpet på.

– Høyreback er ikke hans beste posisjon. Vi tror han vil passe perfekt som høyre midtstopper i et tremannsforsvar. Men vi er også glad for at han kan spille på midtbanen. I Gladbach spilte han 70 prosent av kampene på midtbanen. Her blir det nok motsatt.

– Umulig å konkurrere

VG skrev i fjor at Nordtveit ble tidenes best betalte norskefotballspiller da han var kontraktsløs og skrev under for West Ham. Årslønnen skal ha vært på rundt 40 millioner kroner.

Uten at han vil røpe summer: Alexander Rosen gjør det klart at Hoffenheim er langt unna å betale slike lønninger.

– Vi er ikke engang i nærheten. Her har han én garantert lønn, med bonuser for antall poeng og hvis vi kvalifiserer oss for Europa. Vi har flere variabler i kontraktene enn i England. Men uansett vil han ikke være i nærheten av det han tjente i West Ham. Og det forteller mye om Håvards karakter, og hvorfor han ønsket å komme til Hoffenheim. Han tjente mye penger forrige sesong, men det er ikke det han fokuserer på nå. De fleste spillere ønsker å maksimere inntektene. Håvard signerte for Hoffenheim av andre grunner, sier Rosen.

– Hva synes du om de ekstreme pengene i Premier League kontra Bundesliga?

– Det er umulig å konkurrere med engelske klubber økonomisk. Når en keeper som har spilt 30 kamper i Premier League (Sunderlands Jordan Pickford) blir solgt for over 300 millioner kroner…

Hoffenheim-direktøren er åpenbart rystet over at Jordan Pickfords overgang til Everton gjorde 23-åringen til tidenes tredje dyreste keeper.

– La meg si det slik: Jeg tror ikke han vil bli tidenes beste keeper. Men dette betyr også at jeg kan selge Oliver Baumann for 600 millioner kroner i morgen, beskriver han.

– Kanskje noen tror at vi er redde for den finansielle styrken til Premier League-klubbene. Men jeg er ikke redd. Vi tar gladelig pengene – som vi gjorde da vi solgte Firmino til Liverpool for det som var Bundesliga-rekord. De kan ikke signere alle spillerne i verden. En Premier League-klubb vil ikke ha mer enn maks 25 etablerte spillere, i tillegg til noen på lån. Og jeg tror faktisk at mange spillere også forstår at det ikke bare handler om penger. Jeg ser på det som en utfordring, sier 38-åringen.

Og tillegger:

– I Bundesliga betaler vi også lønninger som gjør at spillerne har råd til å spise på restaurant et par ganger i uken.

Fulgte Ødegaard

Hoffenheim var blant klubbene som ønsket å hente Martin Ødegaard fra Strømsgodset for to og et halvt år siden. Alexander Rosen har selvsagt fulgt det norske stjerneskuddets utvikling siden den høyprofilerte overgangen.

– Den rette timingen og det rette valget er viktig når en ung spiller reiser ut i Europa. Det er fint å signere for Real Madrid, men hvorfor ikke gjøre stegene i motsatt rekkefølge? Hvorfor ikke gå til Nederland først? Der kan man utvikle seg til å bli en bedre spiller før man tar det neste steget. Det er ikke et norsk eller et Martin Ødegaard-fenomen at unge spillere blir hypet etter to eller tre gode kamper. Ja, han er et ekstraordinært talent, men det handler også om utvikling. Det handler om å forberede seg selv til det høyeste nivået, sier Alexander Rosen.

PS! Tyskeren er oppriktig lei seg over nyheten om at Follo-styret har innstilt på at klubben legger ned toppfotballsatsingen etter denne sesongen.

– Veldig triste nyheter. Jeg hadde en veldig fin tid i Follo. En liten klubb med et stort hjerte, sier Alexander Rosen.