Dramatisk EM-gull til Grace Bullen: – Jeg er utrolig fornøyd

Grace Bullen (20) sikret seg sitt første EM-gull i seniorklassen. Fredrikstad-jenta vant en dramatisk EM-finale. Hun tjener ikke en krone på suksessen.

Det norske brytefenomenet møtte Mariana Cherdivara-Esanu fra Moldova i avslutningen av 58-kilosklassen i den serbiske byen Novi Sad. Den dramatiske kampen endte 3-3, men Grace Bullen vant på å ha tatt kampens siste poeng.

– Jeg er utrolig fornøyd. Jeg setter stor pris på at all treningen gir resultater, sier Bullen til VG. Hun deler EM-gullet med lagvenninnene og trenerne – og ser frem til å feire litt med dem fredag kveld. Men allerede lørdag morgen går turen hjem.

EM-gullet gir ikke økonomisk uttelling for 20-åringen.

– Det blir et klapp på skulderen og gratulerer. Men dette er jo noe å sette på CVen. Så får jeg jeg forhåpentligvis flere sponsorer etter hvert, forklarer hun.

Allerede etter 20 sekunder gikk Bullen til angrep. Etter minuttet fikk Moldova-bryteren den første advarselen. Etter to minutter kom det første poenget til Bullen uten at hun hadde hatt noe klart overtak i den første perioden.

Etter et halvt minutt av den andre perioden ble hun kastet i matten. Dermed to poeng til Cherdivara-Esanu som sikret seg ytterligere et poeng før Bullen svarte med to poeng i den dramatiske finalen.

Mot slutten red hun stormen av og vant dermed på å ha tatt kampens siste poeng.

– Det ble en styrkekamp der det ikkeskjedde så mye. Men jeg beholdt roen og var ikke så veldig bekymret da jeg lå under, sier Eritrea-fødte Bullen konkurrerer for Fredrikstad Bryteklubb Atlas.

Grace Bullen vant 10–9 mot Emese Barka fra Ungarn i semifinalen. Cherdivara-Esanu slo tyske Laura Mertens 4–2.

Tidligere fredag slo Bullen ut Natalja Sinisjin fra Aserbajdsjan i kvartfinalen. Dermed fikk hun revansje fra fjorårets EM-finale i Riga hvor Bullen tapte for nettopp Sinisjin. Senere klarte hun ikke å kvalifisere seg til OL i Rio.

– Det var en skuffelse. Jeg hadde et mål om å kjempe om medaljene i OL, men jeg føler at jeg har utviklet meg siden den gang, sier hun.

Som junior vant hun ungdoms-OL i Nanjing i 2014 og tok bronse i Europalekene i Baku året etter. Hun har også vunnet junior-EM to år på rad og er fortsatt juniorbryter.

– Jeg har aldri vunnet junior-VM og har et stort mål om å ta det gullet nå, sier hun og står foran både to juniormesterskap og senior-VM denne sommeren. Det siste mesterskapet arrangeres i Paris i august.

– Faktisk er de to juniormesterskapene størst for meg, sier hun.

Bronsevinner fra OL, Stig-André Berge er ikke med i EM. Pål Eirik Gundersen (66 kg), Petter Karlsen (71 kg), Felix Baldauf (98 kg) og Oskar Marvik (130 kg) konkurrerer for Norge lørdag og søndag.